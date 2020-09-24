Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü

Muğla'da bir sitede oturan kadın, park yeri için uyardığı kişi tarafından darbedildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, misafir olarak siteye geldiği öğrenilen adamı sadece uyarmak istediğini belirterek kendisinden şikayetçi oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 46 yaşındaki Arzu B., sitenin otoparkında aracının yerine park eden ve kendilerini nerede bulabileceğini sorduğu M.T. tarafından darp edildi. Arzu B., güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası M.T.'den ve azmettirdiği iddiasıyla site yöneticisinden şikayetçi oldu.

Olay, salı günü saat 19.00 sıralarında Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Arzu B. evinin önünde otururken siteye misafir olarak M.T. geldi. M.T., aracını Arzu B.'ye ait olan yere park etti. Arzu B., kendi araçlarının geleceğini ve yük indirmeleri gerektiğini belirterek M.T.'ye siteden kime geldiğini ve kendisini nasıl bulacaklarını sordu.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNDÜ

İddiaya göre M.T. küfretti, Arzu B. de tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T., Arzu B.'ye şiddet uyguladı. Aldığı darbelerle yerde kalan Arzu B., kendisine geldikten sonra polisi ve ambulansı aradı. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arzu B., darp raporu alıp, M.T.'den ve onu azmettirdiğini öne sürdüğü site yöneticisi M.B.'den şikayetçi oldu. Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.T. ve bir kadının evin önünden geçtikten sonra Arzu B.'nin onlarla konuştuğu, yanlarında gittikten sonra da şiddet gördüğü görülüyor.

''BEĞENDİN Mİ? DİYE SORDU''

Yaşadıklarını anlatan Arzu B., oturduğu siteden hiç kimsenin polisi veya ambulansı aramadığını belirterek, "Adının sonradan M.T. olduğunu öğrendiğim kişi, balkonumun önünden evimin içine bakarak geçti. Arkasından yürüyen kadına aracımızın geleceğini, bu durumda onları nerede bulabileceğimizi sordum. Bunun üzerine adam direkt bana küfretti. Ben de tepki gösterdim ve balkondan inerek yan tarafa geçtim. Komşum ayırır gibi beni tutunca o da gözüme vurdu. Yere düşünce de tekmelemeye devam etti. Kendime geldikten sonra bahçeme oturdum. O sırada site yöneticisine polisi aramasını söyledim ama aramadı. Kendi telefonumdan polisi aradıktan sonra beni darbeden şahıs yanında site yöneticisi M.B. ile evimin önünden geçti. Geçerken de M.B.'ye dönüp, 'Beğendin mi?' diye sordu. Sadece onları tanımadığım için sizi nerede buluruz dedim ve darbedildim" dedi. Kendisini darbeden M.T.'nin en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Arzu B., "Eşim bu sitede olan yolsuzluklar için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ondan sonra hiç huzurumuz kalmadı. Site yöneticisinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Hastaneden sonra karakola giderek hem site yöneticisinden hem de beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. O adamın gözünde beni öldürmek vardı. Karar vericiler, beni kendi eşleri ve çocukları yerine koysunlar. Bu adamın dışarda hiçbir şey olmamış gibi gezmelerini istemiyorum. Kadına şiddet son bulsun. Bu konunun sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

''ANNEMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM''

Arzu B.'nin kızı Başak Zeynep B. (25), "Evimizin karşısındaki kafede kahvaltı yapıyorduk. Geri döndüğümüzde annemi koltukta tek başına kanlar içinde buldum ve şoke oldum. Kadın dayak yemiş ve kimse müdahale etmemiş. Kimin yaptığını öğrenmek için komşulara sormaya başladım ve yan komşudan öğrendim. Öğrendikten sonra gittiği evi buldum ve durumu polislere anlatınca 'Ben yaptım' dedi. Evimizdeki güvenlik kamerasını hesaba katmadılar. Böyle insanların ellerini kollarını sağlayarak gezmelerini istemiyorum. Serbest kalırsa ne yapacağız? Bu insanlar annemin evde tek başına olmasını beklediler. Yarın öbür gün buna benzer bir durum benim ve 2 kız kardeşimin de başına gelebilir. İnsan evinde tek başına huzurlu kalamayacaksa nerede kalacak?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI