Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı
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Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE - Haberler | Sağlık

Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını yayılınca bir köy karantinaya alındı.

Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını yayılınca bir köy karantinaya alındı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde korona virüs teşhisi konulan vatandaşların sayısı artınca kaymakamlık ve jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan köyün yoluna şerit çekildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylünün bütün ihtiyacını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gideriyor.

Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Ilıcak köyünde korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihi saat 07.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar karantina kararı alınmıştır. Bu kapsamda köye giriş-çıkışlar yasaklanmış olup zorunlu sebepler bulunması halinde kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bu süre içerisinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacaktır" denildi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüttüklerini belirterek karantina nedeniyle alınan tedbirlere uyulması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı
Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı
Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı
Şırnak'ta 1 köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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