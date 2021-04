Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Hangi aşı daha faydalı?

Sinovac mı Biontech mi daha etkili? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son günlerde tartışma konusu olan Sinovac mı Biontech mi daha etkili sorusu koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili? İşte detaylar...

Sinovac mı Biontech mi? Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısının Türkiye'ye getirildiğini ve ilk dozlarının uygulanmaya başladığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısının koruma oranının yüksek olmadığını, iki doz aşıyı yaptırdığı halde salgına yakalanan hastaların olduğunu söyledi. Sinovac ve BioNTech aşısından hangi aşı daha etkili?

SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ?

Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

Sinovac'tan farkı aşı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor aşılar, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle uygulanıyor.

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60'ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye'de 60 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini, 27 Mart tarihi itibariyle 6.4 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Toplumun henüz yüzde 11'inin aşılandığını belirten Pala, "aşıyla kısa zamanda koruma sağlamanın" mümkün olmadığını söylüyor:

"Sinovac'ın hastalık geçirilmesine karşı koruma oranı yüksek değil. Nitekim, sağlık çalışanlarında ve toplumda ikinci doz aşıyı olduğu halde hastalananlar var. Aşının koruyuculuğu yüzde 50 civarında. İnsanlar hastalığa yakalanmaya devam ettikçe toplumsal bağışıklık eşiğini yakalamamız mümkün değil bu aşıyla. İkincisi, Sinovac'ın yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok."

Sinovac aşısının üçüncü faz sonuçlarını açıklayan Hacettepe Üniversitesi, daha önce yüzde 90'nın üzerinde olduğu açıklanan aşının etkililiğinin yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğunu duyurmuştu.

Sinovac aşısı

Sinovac ile ilgili uzmanların kafasındaki en büyük soru işareti, Çin'de aşıya ilişkin yapılan klinik test sonuçlarının açıklanmıyor oluşu.

CoronaVac aşısı, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech ve Brezilyalı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde geliştirildi.

Makak maymunlarındaki ilk sonuçlar, aşının 10 Covid-19 suşunu nötralize eden antikorlar ürettiğini ortaya çıkardı.

Sinovac'ın 17 Kasım'da dünyanın en eski tıp dergilerinden 'Lancet'te yayınlanan ilk denemelerinin ön sonuçlarına göre, aşının güvenli olduğu kaydedildi. Ancak aşının COVID-19'dan kurtulan hastalara kıyasla daha düşük antikor seviyelerine sahip orta düzeyde bir bağışıklık tepkisi ürettiği belirtildi.

Brezilya'da etkinliği yüzde 50.4

Türkiye'de kullanımına onay verilen Çinli Sinovac Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının, Brezilya'da yapılan son aşama testlerinde etkinlik oranının yüzde 50.4 olduğu açıklandı.

Çin şirketi Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaşmış ve aşının etkinlik oranının yüzde 50.4'te olduğu açıklanmıştı.