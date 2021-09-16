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Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, Instagram'daki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek kalçasını şapkasıyla kapattığı çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, son paylaşımında adeta sınırları zorladı. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

ÇIRILÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı. Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına "Hisset ve özgürlük" notunu yazdı.

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Aylarca yaz tatili yapan Eda Taşpınar, Instagram hesabından da sık sık cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Eda Taşpınar'ın bazı paylaşımları...

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi - Haberler Magazin
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