Sinan Canan kimdir? Prof. Dr. Sinan Canan kaç yaşında ve nereli? Sinan Canan mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Sinan Canan kitapları ve çalışmaları!

Bugün Show TV'de Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programına konuk olan Araştırmacı Sinan Canan yorumları ve sözleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada merak edilen Sinan Canan hayatı ve eserleri gibi konuları sizler için araştırdık. Sinan Canan kimdir? Sinan Canan kaç yaşında ve nereli? Sinan Canan mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Bugün Show TV'de Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programına konuk olan Araştırmacı Sinan Canan, kadın - erkek beyni, düşünce gücü gibi birçok konuda seyircileri araştırmalarıyla aydınlattı. Tek tek ve açıklayıcı bir şekilde anlatımıyla seyircileri etkileyen Sinan Canan, oldukça merak edildi. Sinir Bilim Uzmanı olan Prof. Dr. Sinan Canan'ın araştırmaları ve çalışmaları izleyiciler tarafından merak edildi.

PROF. DR. SİNAN CANAN KİMDİR?

Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayarak 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ise doktora eğitimini tamamladı. Bu süreçte sinirbilimleri ve deneysel epilepsi konuları üzerinde çalıştı. Dr. Sinan Canan, 2010 yılında Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı ve Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda 5 yıl; Ankara Turgut Özal Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda 1 yıl; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda 4 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Bilimsel araştırmalarını son yıllarda sinir sisteminde kaotik ve fraktal özellikler konularında yoğunlaştıran Dr. Sinan Canan aynı zamanda Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar da düzenlemektedir. Dr. Sinan Canan'ın "Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler" ve Değişen Be(y)nim adlı kitapları da bulunmaktadır. 2013 yılında bir bilimsel anları ve araştırma merkezi olan [n]Beyin'i kurmuştur ve halen [n]Beyin'de bilimsel kurul başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sinan Canan, "Hayatın, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun; insanın ise, tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna" inanmakta ve bu yönde çalışmalarına elinden geldiğince devam etmektedir…

Sinan Canan, Bige Canan ile evlidir. Aybike, Metehan ve Melike Canan isminde iki çocuğu vardır.

PROF. DR. SİNAN CANAN KİTAPLARI:

İnsanın Fabrika Ayarları

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

Değişen Beynim

Fraktal Düşünceler

Dijital Gelecekte İnsan

Beynin Sırları

Gelecekten Beyin Öyküleri

Kendimi Keşfediyorum

İnsan Odaklı Liderlik

Unutulacak Şeyler