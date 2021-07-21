Simge Sağın'ın tekne fotoğrafları nefes kesti

Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağın, konser maratonundan fırsat bulduğu tekne turunda çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti. İşte detaylar...

Simge Sağın, konser maratonundan fırsat kısa bir tekne turu yaptı. Siyah bikini giyen şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Sağın, fit vücudu ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat mesajları aldı. Beş kare yayınlayan şarkıcı, "Yaz" diye yazarak, ateş emojisi koydu.

Sağın, daha sonra arkadaşlarıyla çektirdiği kareyi yayınladı. Sağın, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı pozlarla da dikkat çekti.

Sağın'a sevenleri, "Harika fotoğraflar" mesajı gönderdi.

Sağın, sevgilisi Aytaç Özgümüş'le karesine ise, "Özledim çok çok çok" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin