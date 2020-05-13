Silvia Romano: İtalya'da göçmen karşıtı Lig'in milletvekili Kenya'da korsanların elinden kurarılan...
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Silvia Romano: İtalya'da göçmen karşıtı Lig'in milletvekili Kenya'da korsanların elinden kurarılan...

Kenya'da 1.5 yıl önce kaçırılmasının ardından geçen hafta sonu kurtarılarak İtalya'ya getirilen yardım çalışanı Silvia Romano, aşırı sağcı Lig partisinden bir milletvekili tarafından "yeni terörist" diye nitelendi.

Silvia Romano: İtalya'da göçmen karşıtı Lig'in milletvekili Kenya'da korsanların elinden kurarılan...
13.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:50

Kenya'da 1.5 yıl önce kaçırılmasının ardından geçen hafta sonu kurtarılarak İtalya'ya getirilen yardım çalışanı Silvia Romano, aşırı sağcı Lig partisinden bir milletvekili tarafından "yeni terörist" diye nitelendi.

Kenya'da çocuklara yardım amaçlı bir İtalyan dernek için çalışırken kaçırılan Romano'nun Somali'ye götürüldüğü ve El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

Romano kurtarılmasının ardından geçen Pazar günü İtalya'ya döndüğünde esareti sırasında din değiştirerek Müslüman olduğu ortaya çıkmıştı. Romano'nun İslam dinine geçmesi ve kurtarılması için Eş Şebab'a fidye ödendiği iddiaları özellikle aşırı sağ kesimlerin tepkisini çekmişti.

Bugün de Temsilciler Meclisi genel kurul toplantısı sırasında söz alan aşırı sağcı Lig partisinden milletvekili Alessandro Pagano, Romano'yu "yeni terörist" diye tanımladı. Pagano, Romano'nun Pazar günü Roma Ciampino Havalimanı'nda Başbakan ve Dışişleri Bakanı tarafından karşılanmasını eleştirdi.

Pagano'nun "yeni terörist" ifadesini kullanmasının ardından Temsilciler Meclisi sıralarından protesto sesleri yükselmeye başladı. Özellikle sol kanattaki milletvekilleri Pagano'ya tepki gösterdi.

Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Mara Carfagna müdahale ederek bu sözlerin, özellikle de meclis salonunda telaffuz edilmesinin "uygunsuz" olduğunu söyledi.





Koalisyon hükümetinin ortaklarından merkez soldaki Demokratik Parti'den milletvekili Emanuele Fiano da, Pagano'nun sözlerini "kabul edilemez" diyerek eleştirdi. Fiano, "bir terör çetesinin esiri olan bir kişinin, herhangi bir kanıt olmadan teröristlikle suçlanamayacğını" söyledi ve "Pagano'nun elinde kanıtı varsa savcılığa gitsin" dedi.

İtalyan Solu partisi milletvekili Erasmo Palazzotto da sosyal medyaya yazdığı mesajında, "Yeni terörist. Lig milletvekili Pagano böyle tanımladı. 18 aylık esaretten sonra sosyal medyadaki hakaretler yeterli gelmedi. Silvia Romano, Temsilciler Meclisi'nin sıralarından da hakaret işitmek zorunda kaldı. Onunla birlikte Müslüman cemaati de. Sanki hepsi teröristmiş gibi. Ne kadar utanç verici" dedi.

Müslüman olduğu ve kurtarılması için fidye ödendiği haberleri üzerine Silvia Romano'ya sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmiş, Milano savcılığı bu mesajlarla ilgili soruşturma açmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da dün akşam katıldığı bir televizyon programında Romano'ya yönelik bu sözlü saldırıları eleştirdi ve "18 aylık esaretten sonra kurtarılan bir kız şimdi de İtalya'da korumaya ihtiyaç duyma riskiyle mi karşı karşıya? Bunu absürt buluyorum" dedi. Silvia Romano'ya saygı gösterilmesi çağrısı yapan Di Maio, "Propagandaya, saldırılara ve nefrete son" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde, Romano'nun kurtarılması için 1.5 milyon Euro, bazılarında ise 4 milyon Euro fidye ödendiği iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Di Maio ise "kendisinin bir fidye ödendiği bilgisine sahip olmadığını" söyledi.

Romano'nun Somali'de 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece kurtarılması operasyonunda İtalya'nın, Türkiye ve Somali istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı açıklanmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, operasyonun İtalya dış istihbarat servisi "AISE tarafından, Türk ve Somali istihbarat servislerinin değerli işbirliğiyle" yürütüldüğünü söylemişti.

BBC

Dünya Manşet

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