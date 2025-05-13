İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

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Silivri'de derem mi oldu 13 Mayıs Salı? Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Büyükçekmece,.. deprem mi oldu?

Silivri'de derem mi oldu 13 Mayıs Salı? Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Büyükçekmece,.. deprem mi oldu?
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Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Mayıs 2025 gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce İstanbul'da deprem mi oldu SON DAKİKA?

Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Az önce İstanbul'da deprem mi oldu SON DAKİKA?

AZ ÖNCE İSTANBULDA DEPREM Mİ OLDU?

20.46'da Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Silivri'de derem mi oldu 13 Mayıs Salı? Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Büyükçekmece,.. deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Silivri'de derem mi oldu 13 Mayıs Salı? Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Büyükçekmece,.. deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Silivri'de derem mi oldu 13 Mayıs Salı? Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Fatih, Büyükçekmece,.. deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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