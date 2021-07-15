Sık sık seks yaptığı için genç kaldığını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. 48 yaşındaki Diaz, "Sık sık seks yaptığım için genç kalıyorum" dedi. İşte ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları...

1992 yılından bu yana; 'Maske', 'İz Peşinde', 'Ah Mary Vah Mary', 'Şrek' ve 'En İyi Arkadaşım Evleniyor' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

OYUNCULUĞU BIRAKMA NEDENİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Diaz, "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz" sözleriyle oyunculuğu bırakma nedenini açıklamıştı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bir süredir eşi Benji Madden ve çocuğuna vakit ayıran Cameron Diaz, çok konuşulacak seks itirafında bulundu.

48 yaşındaki Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok seks yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"SEKS SAYESİNDE SAĞLIKLI VE GENÇ GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLDE SAHİBİM"

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim.

Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

CAMERON DİAZ KİMDİR?

Tam adı Cameron Michelle Diaz olan Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 tarihinde San Diego, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Babası Küba asıllı Amerikalı, annesi ise Almanya asıllıdır. Kendi deyimiyle maceracı, gözüpek ve zor bir ergen olan Cameron Diaz henüz on altı yaşındayken evi terkedip beş yıl boyunca Japonya, Meksika, Fas, Avustralya ve Fransa'da yaşadı. Bu mini dünya turunu tamamladıktan sonra evine yirmi bir yaşındayken geri dönen Diaz, model olarak çalışmaya başladı.

Modellik mesleğine devam ettiği bir sırada 1994 yılı yapımı ve Jim Carrey 'nin başrol oyuncusu olduğu Maske filmi kadrosu için seçilmesi oyuncunun hayatını değiştirdi. Daha önce oyunculuk konusunda bir tecrübesi olmamasına rağmen, gerek ilk filminde edindiği tecrübe ve gerek azmi sayesinde takip eden üç yıl içerisinde daha düşük bütçeli filmlerde kendisine yer bulmayı başaran Cameron Diaz, 1997 yılında gene yüksek bütçeli bir film olan En İyi Arkadaşım Evleniyor filminde rol almayı bildi.

1998 yılında kendisinin de başrol oyuncusu olduğu Ah Mary Vah Mary filmi sayesinde bir anda dünya genelinde bir üne kavuşan oyuncu takip eden yıllar içerisinde çoğunluğu yüksek gişe getirili pek çok film kadrosunda yer aldı. 5 Ocak 2015 tarihinde müzisyen "Benji Madden" ile evlenen oyuncunun bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.

Kaynak: Snob Magazin