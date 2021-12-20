Shuai Peng: Çinli tenisçi, kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadığını ve açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi

Geçen ay eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli’yi cinsel saldırıyla suçlayan ünlü Çinli tenisçi Shuai Peng, suçlamasını kameralar önünde geri aldı.

Singapur medyasına konuşan Shuai Peng, kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadığını söyledi.

35 yaşındaki Peng, Kasım başında sosyal medyada yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Peng, "Öncelikle çok önemli olan bir noktayı vurgulamam gerekiyor, kimsenin beni taciz ettiğini söylemedim ya da yazmadım. Bunu açıkça vurgulamam gerekiyor" dedi.

İnsanların Çin’in Twitter’ı Weibo’da yaptığı paylaşımı yanlış anladığını söyleyen Peng, detaya girmedi.

Shuai Peng ile yapılan röportajın videosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık üç hafta kendisinden haber alınamayan Peng, Çin'de yapılan röportajda ülkenin bazı eski milli sporcularının yanında görüntülendi.

WTA: Umuyoruz ki sağlığı yerindedir

İnsan hakları izleme örgütü Human Rigths Watch’tan Yaqiu Vang, Twitter’da Peng'in röportajıyla ilgili alaycı bir yorum paylaştı. Vang, "Çok doğal, çok gerçek. Herkes şimdi inandı. Tebrikler Çin Komünist Partisi!’’ dedi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Peng’in sözleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Peng Shuai’yi kamuoyu önünde görmekten memnunuz. Umuyoruz ki sağlığı yerindedir ve iyidir" dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"TutarlI olarak söylediğimiz gibi, bu görüntüler Peng’in iyi olup olmadığına ya da sansürsüz, baskısız konuşabilme özgülüğüne dair endişelerimizin giderilmesi için yeterli değil.

"Endişelerimizin kaynağı olan cinsel taciz suçlamasının tamamen, adil ve şeffaf bir şekilde araştırılması çağrımızda ısrar ediyoruz. ‘’

WTA ay başında Çin’deki turnuvalarını durduracağını açıklamıştı.

Çin'den yapılan açıklamada ise "sporun siyasete alet edilmemesi gerektiği" vurgulanmıştı.

Ne olmuştu?

Peng, Weibo’dan 1600 kelimelik bir açıklama paylaşmış ve Zhang ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını açıklamıştı.

Açıklamadaki satırlardan birinde, "Neden geri gelip beni aradın, evine aldın ve seninle seks yapmaya zorladın?” sözleri geçiyordu.

Gönderi dakikalar sonra kaldırıldı ve Peng bir süre kamuyunda görülmedi.

Bazı tenisçiler ve sporcular Twitter'da #WhereisPengShuai (Shuai Peng Nerede) etiketiyle konuya dikkat çekti.

Bu kişiler arasında Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi ünlü tenişsçiler de bulunuyordu.

Daha sonra Çin devlet medyası, Peng’in resimlerini yayımladı ve WTA'ya yazdığı iddia edilen ve "Her şey yolunda" dediği bir e-postayı paylaştı. Bu e-posta tenis camiasında şüphe ile karşılandı. WTA, Peng'den aldıkları e-postanın doğruluğunu sorguladığını açıkladı.

Pazar günkü röportajda tenis yıldızı, e-maili Çince yazdığını ve Çin devlet medyası tarafından yayınlanan mesajın İngilizce çevirisinin de doğru olduğunu da söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileri, Peng ile iki kez görüntülü görüşme yaptıklarını, kendisinin güvende ve iyi olduğunu söylediğini bildirdi.

Ancak birçok kişi tenis yıldızının devlet baskısı altında olduğuna ve sansürlendiğine inanıyor.