Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti
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Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatiline devam eden Şeyma Subaşı sık sık paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Son olarak siyah bikinisiyle poz veren Subaşı, adeta nefesleri kesti.

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ilişkini sonlandırmış ancak bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti. Sevgilisiyle tekrar barışan Subaşı, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Sık sık paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Şeyma Subaşı'nın siyah bikinisiyle verdiği pozları nefesleri kesti.

Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları olay oldu

KISA SÜREDE ON BİNLERCE BEĞENİ

Kısa sürede on binlerce beğeni alan ünlü fenomene takipçileri alevli emoji atarak övgülerde bulundu.

Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları olay oldu
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları olay oldu
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları olay oldu
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları olay oldu
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı
Emre İliksiz
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Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti - Haberler Magazin
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