Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatiline devam eden Şeyma Subaşı sık sık paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Son olarak siyah bikinisiyle poz veren Subaşı, adeta nefesleri kesti.