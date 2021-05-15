Şevval Ayında kılınacak 8 rekat Uteka (Azatlılar) namazı ve tarifi! Uteka namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Ne zaman kılınır?

Şevval ayında kılınacak namazlardan birisi de Utekâ (Âzatlılar) namazıdır. Şevval ayı, Ramazan ayından sonra gelen aydır. Bu ay içerisinde Abdülkadir el-Geylani hazretlerinden rivayete göre Uteka yani Azatlılar namazı kılınmaktadır. Namazın sevabı oldukça fazladır. Peki, Şevval ayında kılınan Uteka namazı ne zaman, nasıl kılınır? Azatlılar namazı kaç rekat, tarifi nedir? Detaylar haberimizde.

Şevval ayı hangi günlerdir? Şevval ayında kılınacak namazlar ve tarifi nedir? Şevval ayında hangi namazlar kılınır? Uteka namazı nedir? Azatlılar namazı nedir, nasıl kılınır? Şevval ayında kılınacak 8 rekatlık namaz ve tarifi nedir? Şevval Ayında kılınacak 8 rekat Uteka (Azatlılar) namazı ve tarifi! Uteka namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Ne zaman kılınır? Namaz tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayı 13 Mayıs Perşembe 2021 günü başladı. Yani Şevval ayının 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü idi. 10 Haziran Perşembe günü ise Şevval ayının son günü olacaktır.

ŞEVVAL AYINDA KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ, ÇOK ÖNEMLİ UTEKA (AZATLILAR) NAMAZI VE TARİFİ

Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 15 kere İhlas Suresi okur, namazını bitirince 70 kere 'Sübhânellâh' der, sonra 70 kere de bana salevât okursa (Allahümme Salli Ale Seyyidina Muhammedivveale Ali Seyyidina Muhammed), beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala adına yemin ederim ki Allah-u Te'ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te'ala ona dünyanın derdini ve devasını (başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını) gösterir.

Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala'ya yemin ederim ki, her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allah-u Te'ala onun günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehid olarak vefat eder.

Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa Allah-u Te'ala mutlaka ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Bu kulun borcu varsa Allah-u Te'ala borcunu ödettirir ve Allah-u Te'ala'dan bir isteği varsa onu yerine getirir.

Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala'ya yemin ederim ki, hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her ayet-i kerimeye ve her harfine mukabil olarak Allah-u Te'ala kendisine cennette bir mahrefe verir."

Bunun üzerine: "Ya Rasulellah! Mahrefe de nedir?" diye sual edilince: "Cennetteki bahçelerdir ki, ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari 100 yıl dolaşır da o ağacı(n kapladığı alanı gezmeyi) bitiremez." buyurdu.

(Kaynak : Abdülkadir el-Cilani, el-Ğunye - el-Üchûri, Şerhu'l-Üchûri ala Nazmihi fil-akaid)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

UTEKA NAMAZI KISACA TARİFİ (REKATLARA GÖRE OKUNACAK SURELER)

Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır.

1. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 2. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 3. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 4. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 5. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 6. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 7. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha + 15 İhlas Suresi 8. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi

Namaz bitince 70 kere 'Subhânellah' zikri çekilir. Ardından 70 kere Salavat çekilir.

UTEKA (AZATLILAR) NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Uteka (Azatlılar) namazı Şevval ayı içerisinde kılınıyor. Buna göre yukarıda tarifini paylaştığımız bu namazı 13 Mayıs Perşembe ve 10 Haziran Perşembe tarihleri arasında kılabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin...