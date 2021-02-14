Sevgiliye internetten hediye gönderme nasıl yapılır? 2021 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri: Aynı gün teslimat olan hediyeler neler?

Sevgiliye internetten hediye gönderme nasıl yapılır? Hediye alma işini son güne bırakanlar için alternatif hediye önerileri... 14 Şubat Sevgililer Günü, aşık olduğunuz insana hediye vermek için doğru bir gün olabilir. Aslında hediye vermenin, sürprizler yapmanın zamanı olmaz ancak, bugün tüm dünyada sevgililer için geleneksel hale gelen, tüm dünyada özel kabul edilen günlerden biri olduğundan önemli. Sevgiliye hediye seçmek kolay olmuyor. Sizin için önemi büyük olan bir insana hediye alırken, onun için herhangi bir hediye satın almak istemezsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜNE AYNI GÜN TESLİMATI OLAN HEDİYELER NELER?

Sevgilinize hediye olarak pek çok şey alabilirsiniz ancak bunu son güne bıraktıysanız aynı gün içerisinde gelebilecek hediyeler aramaya başlayabilirsiniz. Bu hediyeler genellikle çiçek olarak akla gelse de bazı sitelerde birbirinden farklı öneriler bulunmakta.

Aynı gün teslimatı olan hediyeler arasında çiçekler, teraryumlar, özelleştirilebilir çikolata paketlerinin yanı sıra birbirinden güzel romantik ve anlamlı ev eşyaları da sitelerde yer alıyor. Kadına ve erkeğe özel hediye kutuları da tasarlanan ürünler arasında.

SEVGİLİYE İNTERNETTEN HEDİYE GÖNDERME NASIL YAPILIR?

Aynı gün teslimat yapan sitelerden istediğiniz ürünü seçerek hediye gönderimini kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için mutlaka aynı gün teslimat ifadesini tercih etmelisiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ - 14 ŞUBAT

Kadın sevgiliye hediye fikirleri

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

*Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.

*Billboard'da ilan-ı aşk

Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona oradan aşkınızı ilan edin.

Sevgiliye internetten hediye gönderme nasıl yapılır? 2021 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri: Aynı gün teslimat olan hediyeler neler?

*Mum ışığında yemek

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

*Ona özel havai fişek gösteriş

Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

*Aşk kutusu

İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

*Ona özel şiir

Eğer gerçekten romantizm rüzgârları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kâğıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.

*Biraz macera

Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

Sevgiliye internetten hediye gönderme nasıl yapılır? 2021 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri: Aynı gün teslimat olan hediyeler neler?

*Aşkınızı anons edin

O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.

*Aşk balonu

Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.

*Şiir takvimi

Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kâğıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.

*Nostalji yaşatın

Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin.

*Şarkılarınızı kaydedin

Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.

*Baş başa olmanın tadını çıkarın

Bu özel günün keyfini evde çıkarmak istiyorsanız, yemeğin ardından en sevdiği oyunları hazırlayıp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunları, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eğlencenin ardından da kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı kurabiyeler eşliğinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanıt vermeyin.

*Evde piknik

Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkânsız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.

*Kendi puzzlenızı yapın

Büyük bir kartondan kalp şekli yapın ve üzerine bir aşk sözcüğü yazın. Sonra bu kartonu dilediğiniz kadar küçük parçalara bölüp şık bir kutunun içinde ona armağan edin. Ardından bu parçaları birleştirerek puzzle yapmasını isteyin.

*Aşkınızı kaydedin

Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.

*Radyodan aşk ilanı

Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.

*Sade ve romantik

İster çalıştığı işyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceğiniz tek bir kırmızı gül kalbini ısıtacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI - 14 ŞUBAT

*Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Komik Sevgililer Günü Mesajları

*Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!

*Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Söz veriyorum, Facebook'taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

*Twitter'daki duygusal tweet'lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

*Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Seninle tanışmadan önce birinin gözlerine bakmanın ve sebepsiz yere gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aşkın hayatta kalmam için gereken tek şey. Sen başıma gelen en iyi şeysin sevgilim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Bana Sevgililer Günü için ne istediğimi sormuştun. Ne pahalı mücevherler ne de güller… Sıcak bir tebessüm ve ılık bir öpüş, beni dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Seninle tanışmadan önce, gerçek aşkın sadece kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünürdüm. Hayatıma girdiğin an bu fikrim değişti. Umarım aşkımız, mutlu sonla biten kitap ve filmlerdeki gibi olur. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Anlamlı Sevgililer Günü Mesajları

*Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Bana her gün gerçek aşkın neyle ilgili olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!

*Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

*Kalbimi, tatlı bir bahar gününde uçan kelebek kadar hafif ve kaygısız hissettiriyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

*Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

*Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

*Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

*Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

*Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

*Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

*Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!