Sevgiliye Aşk Sözleri: Hiçbir yerde olmayan aşk sözleri, kısa aşk sözleri, uzun aşk sözleri nelerdir? Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri!

Sevgiliye aşk sözleri ile sevgilinize değerli mesajlar gönderebilir, onları mutlu edecek sözler söyleyebilirsiniz. Hiçbir yerde görmediğiniz sevgiliye aşk sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Sevgiliye kısa ve uzun aşk sözleri, sevgiliye aşk mesajları, sevgiliye söylenecek aşk sözleri nelerdir?

Sevgiliye aşk sözleri nelerdir merak ediliyor. Eğer sıradan aşk sözlerinden sıkıldıysanız bu haberimizdeki aşk sözleri tam size göre! Peki, sevgiliye en güzel aşk sözleri nelerdir? Sevgiliye aşk dolu sözler, sevgiliye aşk sözleri uzun, sevgiliye güzel aşk sözleri, sevgiliye kısa aşk sözleri, erkek sevgiliye aşk sözleri, kadın sevgiliye aşk sözleri, komik sevgili sözleri nedir? Tüm sevgili aşk sözleri yazımızda.

AŞK SÖZLERİ 2021

- Aşk, savunmasız olmaktır.

- Seninle sonsuzluk kısacık bir an gibi geçer.

- Seni düşündükçe gülümsüyorum; seni düşünmeden duramıyorum o yüzden sürekli gülümsüyorum.

- Kollarımda her zaman güvende hissedebilirsin, gitmene asla izin vermeyeceğim.

- Aşk rüzgar gibidir, onu göremezsin ama hissedebilirsin.

- Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.

- Aşk asla doğal nedenlerle bitmez.

- Kesinlikle, kesinlikle, olumlu, tartışmasız, şüphesiz, sana aşığım.

- Sen mi? Alırım bir ömür.

- Aşk gözlerle değil, kalple bakar.

- Aşk yok artık, kalmamış bu devirde...

- Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

- İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum.

- Seni her düşündüğümde bir çiçeğim olsaydı... sonsuza dek bahçemde yürüyebilirdim.

Aşk sözleri

- Tek bir dilek hakkım olsa, daha uzun bir yaşam isterdim. Bu dünyada yaşamak istediğim yılların sayısı, seni ne kadar çok sevdiğimi söylemem için yeterli olmayabilir. Seni seviyorum sevgilim!

- "Yan yana" ayrı yazılır, biz hep "sımsıkı" olalım.

- Ne güzel güldün...

- Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

- Gittin... Ve solumda kaldın ve soluğumda ve sonumda...

- Seninleyken çok daha fazla benim.

- Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen.

- Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem.

- Üşüyorsan sevgilim seni bir kat daha seveyim. (Cemal Süreya)

- Bana bir kalp bir de sen yetersin.

- Bana nasıl nefes almayı unutturuyorsun.

- Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ

- Daha ona dokunamadan ruhuna aşık oldum. Bu gerçek aşk değilse nedir bilmiyorum.

- Sana aşık olduğumda daha önce hiç gerçekten aşık olmadığını anladım.

- Sana aşık oldum çünkü ben kendimi sevemezken sen beni sevdin.

- Seni sevdiğimi söylememe gerek yok sanırım zaten anlamıştırsın...

- Bugün harika gözüküyorsun. Daha görüşmedik ama nereden mi biliyorum? Çünkü sen her gün harika gözüküyorsun.

- Sana olan aşkımı taşımaya 1000 tane kalp bile yetmez.

- Sen yanımda olmadığında kalbimin bir parçası eksik demektir.

- Seni ilk gördüğümde seninle tanışmaktan korktum. Seninle tanıştıktan sonra seni öpmekten korktum. Seni öptüğümde sana aşık olmaktan korktum. Şimdi sana aşığım ve seni kaybetmekten korkuyorum.

- Ve aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı.

- Aşıklar bilir. Zaman mesafe hiçbir şey onları ayıramaz. Bilirler çünkü gerçek olduğundan emindirler.

- Öyle bir gülüşün var ki bakmaya doyamıyorum...

- Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın…

- Aşkta yanlış kişi seni tek parça bulup paramparça eder; doğru kişi ise seni paramparça bulur ve birleştirir.

- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

- Seni seviyorum canımın içi...

SEVGİLİYE EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

- Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

- Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

- Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.

- Sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu.

- Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

- Başka havalar getir bana içinde biraz bahar olsun biraz sen.

- Sen benim yarınIarımın umutlarısın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınIarım için bir merhabasın... Seviyorum seni aşkım.

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.

- İnsan iki şeyi saklayamaz: Sarhoş olduğunu ve ?şık olduğunu.

- Hayatta kalabilmek için insanların havaya, yiyeceğe ve suya ihtiyacı vardır. Benim ise, sadece senin kucaklamana, gülüşüne ve öpücüğüne ihtiyacım var. Seni seviyorum.

- Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

- Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın. Aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum!

- Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

SEVGİLİYE KISA AŞK SÖZLERİ

- Seni anlatıp duruyorum insanlara.

- Eğer seni içimdeki o küçük kız çocuğuyla tanıştırmışsam, bil ki ölene kadar hep yüreğimdedir izin.

- Ve bir gün gelir, tüm Duâlar kabul olur. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin..

- Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.

- Yokluğuna alışırım da başkasına gülmene alışamam..

- Düşünsenize hava soğuk olduğu için elinizi alıp kendi montunun cebine sokan ve orada elinizi ısıtan biri.

- Bazen sadece birine sımsıkı sarılmak istersin.

- Huzurum sensin. Sesin, kokun, sarılışın, gülüşün, kaçamak bakışların, saçların, ellerin.

- Ben seni kirpik uçlarına kadar deli ve delice seviyorum.

- Aynı evin anahtarını taşıyalım istiyorum.

- Bir insan isterse size sesiyle sarılabilir.

- Yerin sonsuza kadar yanım olsun..

- Herkes birini bulabilir ama önemli olan birbirini bulmak.

- Güzel şarkılar biriktirdim, birlikte dinlemelik. Gelsene.

- Nefesi bitene kadar sevmeli insan, hevesi bitene kadar değil.

- Seninle yaşadığım bir anı dünyalara değişmem.

- Sana dünyaları veremeyebilirim, ismini gökyüzüne yazamayabilirim, bir aşıkta istediğin her şey olamayabilirim. Ama sana söz veriyorum, seni sonsuza dek seveceğim.

SEVGİLİYE UZUN AŞK SÖZLERİ

- İnsan sevmek değil de, güvenmek istiyor. Gerisi zaten geliyor.

- Mesajlaşırken sizi gülümseten insanlar önemli.

- Psikologlara göre birine kendini kaptırma en fazla 4 ay sürmektedir, fazlasına aşk denmektedir.

- Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde...

- Gel gönlümün sultanı, bende yalnızlık yok, gitmek yok sadece sende kalmak var.

- O'nu gördüğün anın daha ilk saniyesinde heyecanlanabiliyorsan; o aşk olur..

- Hayatta bazı şeyler vardır insana huzur verir. Güneşin batışı, suyun akışı, bir de erkeğimin bakışı.

- Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma...

- Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...

- Hem yüzü gülen, hem yüzümüzü güldüren insanları, hayatımızdan eksik etme Allah'ım.

- Kimileri seviyorum der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten çok sevmiştir. (Can Yücel)

- En güzel anılarım, seninle olanlar..

- Sırf sevgilinin yüzü gülsün diye, bazen saçmalamayı göze almaktı aşk..

ERKEK SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ

- Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

- Bu zamana kadar yaşadığım bu hayatın özetisin sen.

- Ben Mevla'dan bir mucize istedim O da karşıma seni çıkardı.

- Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.

- Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.

- Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.

- Solum oldun, ama sakın sonum olma bir tanem.

- Herkesin gidecek bir yeri vardı. Ben kalktım sana geldim.

- Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.

- Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

- Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.