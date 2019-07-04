Sevgilisini bıçaklayıp göl kenarına atan sanık hakim karşısına çıktı

Dehşet anlarını anlatan genç kız: "Bana cinsel saldırıda bulundu"

İSTANBUL - Avcılar'da kız arkadaşını götürdüğü bir konfeksiyon atölyesinde falçata ile boğazına, bacağına ve vücudunun farklı yerlerine zarar verip, öldüğünü düşünerek göl kenarına atan sanık Emre Çiçek hakim karşısına çıktı. Gözyaşlarıyla olayı hakime anlatan genç kız, sanığın, 'Seni cezalandırmak için buraya getirdim' dediğini söyleyerek, "Bana cinsel saldırıda bulundu" dedi.

Avcılar'da 5 Şubat günü kız arkadaşını bir konfeksiyon atölyesine sürprizim var diye çağırıp burada boynuna, bacaklarına ve vücudunun farklı yerlerine falçata ile saldıran Emre Çiçek'in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve müşteki Rabia Kaçmaz hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile Rabia Kaçmaz'ın yakınları da katıldı.

"Kendi kendine bir şeyler yaptı, ben müdahale ettim, ama o ne diyorsa doğrudur"

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Emre Çiçek, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyerek Rabia Kaçmaz ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu aktardı. Çiçek, "Ben cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum. Rabia kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştı ben müdahale ettim. Ama o ne diyorsa doğrudur. Ben kıskanç biriyim. Beni tahrik etti. Ben o gün ilaç aldım ve içki içtim. Rabia bana küfürler etti. Bana falçata salladı. Rabia falçata ile kendisine de zarar verdi. Ben tokat attım atmaz olaydım. Benim Yunus Kıldır'a borcum vardı. Yunus Kıldır olay yerine geldiğinde 'ben yokum bu işte' dedi. Rabia'yı ben daha sonra valize koydum. Tam göle atacakken bir kıpırdama oldu. Ben de valizin ağzını açık bıraktım. Rabia ne diyorsa doğrudur. Lanet olsun seviyorum. Rabia ne söylediyse doğrudur, ben onu kardeşinden bile kıskanırdım" dedi. Sanık Emre Çiçek savunmasının devamında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yerde kan gördüm, beni kan tuttuğu için başım döndü"

Olay yerinde Rabia Kaçmaz'ı görmediğini ancak kan gördüğü için midesinin bulandığını ve başının döndüğünü söyleyen tutuksuz sanık Yunus Kıldır ise, Emre Çiçek'in kendisine olan borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığını aktardı. Sanık Kıldır, "Ben Emre ile gittim. Yerde kan gördüm. Beni kan tuttuğu için mide bulantısı ve baş dönmesi oldu. O sırada ablam mesaj attı annemi hastaneye götüreceğiz diye. Emre'ye bunu söyleyerek ayrıldım. O an baş dönmesiyle dışarı çıkmak istedim" dedi.

Genç kız olay anını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Sanıkların ardından söz verilmesi üzerine konuşan Rabia Kaçmaz ise, Emre Çiçek'in kendisinin erkek arkadaşı olduğunu ve olay günü patronunun telefonundan arayarak akşam 17: 30 sıralarında kendisini evden aldığını söyledi. Rabia Kaçmaz, "Ailemden izin alarak beni balıkçıya götürdü. Burada alkol almadı. Sonra tekstil atölyesine gittik. Bana orada patronu ile patronun eşi olduğunu söyledi. Bana bir sürprizi olduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde kimse yoktu. Sonra göz bandı taktı gözüme. Takmasına müsaade etmedim. O sırada bir çanta gördüm. Telefonu çıkarmamı ve çocukluk arkadaşım olan Can'a mesaj atmamı istedi. Kapıya doğru yöneldiğimde beni içeri çekiştirdi. Sonra ağzımı ve burnumu soluksuz bıraktı. Ayaklarımı, ellerimi ve diz kapaklarımı bağladı. Arkaya götürüp beni tekmeledi. Elindeki falçata ile vurdu. Falçata ile kesti" diyerek yaşadığı o anları anlattı. Genç kız mahkemede olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bana cinsel saldırıda bulundu"

Rabia Kaçmaz, Emre Çiçek'in kendisine burada 'seni buraya cezalandırmak için getirdim' dediğini söyleyerek, "Falçatanın arka kısmıyla karnıma vurdu. Seni parçalayacağım ama zamanım yok dedi. Telefon o sırada durmadan çalıyordu. Emre ara ara annemle konuşup geliyordu. Falçata ile daha fazla vurmaması için elimle falçatayı tutup attım, ellerim kesildi. Falçatanın ucu yamulduğu için bıçak getirdi. Sonra böbreğime sapladı. Sadece acı hissettim. Buradan kurtulmak istiyorsan benimle birlikte olacaksın dedi. Pantolonumu açmamı istedi bacaklarım bağlı olduğu için açamadım, bacaklarımı kesti. Bana cinsel saldırıda bulundu. Ayaklarımı açamadığım için çok sinirlendi" dedi.

Mahkemeye beyanı esnasında müşteki Rabia Kaçmaz gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme başkanı Rabia Kaçmaz'ın isterse olayı tüm ayrıntılarıyla anlatmama hakkının olduğunu söyledi. Müşteki Rabia Kaçmaz sakinleşerek beyanda bulunmaya devam etti.

"Gebermedin mi sen hala"

Emre Çiçek'in yastık gibi bir cisim getirdiğini söyleyen Rabia Kaçmaz, "Beni bununla boğmaya çalıştı. Üzerimden atmaya çalıştım ama olmadı. Bu sırada bıçağı boğazımın iç kısmında tutup çekti. Üzerime bir şey örttü dışarıya çıktı sonra Yunus ile geldi. Emre tekrar geldiğinde kafama tekme atarak 'gebermedin mi sen hala' dedi. Yunus beni gördü ama hiçbir şey söylemedi. Sonra beni ikisi birlikte çuvala soktular ve araca götürüp bagaja koydular. Son ses müzik açarak hiçbir şey olmamış gibi arabada gittiler. Emre göl kenarında durdu beni bagajdan çıkarıp yere fırlattı. Ayakları ile bastı bana. Ben sesimi çıkarmadım. Araba ile üzerimden geçildiğini hissettim bir ağırlık oldu. Saatlerce o soğukta yarı çıplak halde kaldım. O an sadece ölmek istedim. Ben kendime zarar vermedim, yalan söyledi. Benim sesim böyle değildi tedavim devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Gerekirse evlenirim, isterseniz idam edin"

Sanık Emre Çiçek'e tekrar söz verilmesi üzerine, "Ben gerekirse evlenirim. Allah benim cezamı versin, isterseniz idam edin" dedi. Bir diğer sanık Yunus Kıldır ise, yalnızca atölyenin merdivenlerine kadar indiğini söyleyerek burada kan gibi bir şey gördüğünü ancak Rabia Kaçmaz'ı görmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti Rabia Kaçmaz'ın beyanları doğrultusunda her iki sanık hakkında 'hürriyeti kısıtlama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Mahkeme, müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilimdalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan avukat Diren Cevahir Şen, yaşanan dehşeti anlatarak Rabia'nın şans eseri hayatta kaldığını söyledi. Avukat Şen, konuşmasında kadın cinayetleri konusuna da vurgu yaptı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 5 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Emre Çiçek ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı sürpriz yapacağını söyleyerek iş yerine götürdü. Rabia K.'nın gözlerini kapatan Emre Çiçek genç kızın ellerini ve ayaklarını falçata ile yaralayarak boğazını kesti. Ardından Çiçek, dışarı çıktı ve yanında Yunus Kıldır ile birlikte geldi. Yunus Kıldır bu işe karışmak istemediğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Emre Çiçek Rabia K.'nın öldüğünü düşünerek bir çuvala koydu ve göl kenarına atarak üzerinden araç ile geçti. Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek durumu öğrenerek Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Polisler Rabia K.'nın evine gitti burada genç kızın babası ile görüştü. Baba Şerif K. kızının Emre Çiçek ile olduğunu söyleyerek kızına ulaşamadığını aktardı. 6 Şubat 2019 tarihinde teslim olan Emre Çiçek polis merkezinde olayı anlattı. Rabia K. ise yarı çıplak halde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlı bir biçimde göl kenarında bulunarak hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan Emre Çiçek, olay günü sarhoş olduğunu söyleyerek Rabia ile tartıştığını ve falçata ile bacağına ve boğazına zarar verdiğini itiraf etti. Elindeki bıçağın yaşanan arbedede Rabia K.'nın boğazına geldiğini anlatan Emre Çiçek, genç kızın öldüğünü düşündüğü için torbaya koyduğunu ve ardından teslim olduğunu söyledi. Olay sonrası ses telleri zarar gören Rabia K. ise yazılı ifadesinde Emre Çiçek'in önce tecavüz etmeye çalıştığını ve boğmaya kalkıştığını anlattı. Rabia K. Emre Çiçek'in kendisinin ölümüne kanaat getirmeyince soluk borusuna darbe vurduğunu ve 'geberdin mi' diyerek tekmelediğini anlattı. Annesinin Emre Çiçek'i araması üzerine 10 dakikaya kendisini bırakacağını anlatan Rabia K. "Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum" dedi.

İddianamede şüpheli Emre Çiçek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA