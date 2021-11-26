İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 26 Kasım 2021

ABONE OL SEVENLERİNİN DİLİNDEN 'SEZAİ KARAKOÇ' Her sayısında birbirinden özel içerikleri okurun ilgisine sunan Litros Sanat, Sezai Karakoç'u kapağına taşıdığı yeni sayısıyla okurun karşısına çıktı. Gazete; diriliş şairi, büyük dava ve fikir adamı Karakoç'u edebiyat ve sanat çevrelerine sorduğu dosyayla yad etti. Dosya kapsamında Ali Ayçil, Ali Haydar Haksal, Erol Erdoğan, Ekrem Kızıltaş, Ercan Yılmaz, Suavi Kemal Yazgıç, Mehmet Nuri Yardım, Nazif Tunç, Bestami Yazgan, Recep Garip, Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Sadık Yalsızuçanlar, Dr. Coşkun Yılmaz, Şakir Kurtulmuş, Ali Şükrü Çoruk, Ümit Meriç ve Abdülbaki Kömür üstada dair anılarını ve düşüncelerini paylaştı.

251 ŞEHİDİMİZE MEKTUP Güncel kültür sanat haberler iyle zenginleşen bu sayıda gazeteci, yazar ve şair Özcan Ünlü, üstat Karakoç ile ilgili bir portre yazısını okurla buluşturuyor. Yazıda Karakoç'un yaşamı ve edebiyat serüvenine dair bilinmeyenlere ışık tutuluyor. Bu sayıda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatan evlatlarına yazılmış mektuplardan oluşan "251 Mektup" adlı kitapla ilgili röportaja yer veriliyor. Ülkemizin başta sinema ve kültür alanında en yetkin isimlerinden biri olan Burçak Evren ile yapılmış bir söyleşi de okurun ilgisine sunuluyor.

"İçtima" adlı filmiyle 9. Boğaziçi Film Festivali"nde "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film" ödülüne layık görülen Nuray Kayacan Sünbül ile yapılmış bir röportaj, filmin hikayesini gözler önüne seriyor. Gazetenin kitaplık köşesinde ise vefatının 63. yılında Yahya Kemal'in 12 eseri okurun ilgisine sunuluyor. Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinin konuğu da canlandırdığı karakterlerle hepimizi kahkahalara boğan ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz.

Litros Sanat'ta Sadık Yalsızuçanlar "Hazret-i Şah'ın Avazı", Mehtap Altan "İnce Yer'i" ve Güven Adıgüzel "Toprağın Tuzu" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Kültür-sanatın dijital adresi Litros Sanat'ın yeni sayısını okumak için tıklayın!

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