Sesob Başkanı Köksal'dan "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına seçilen Gökhan Helva'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Helva'yı ziyaret eden Başkan Köksal, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Esnaf teşkilatının bir aile olduğunu ve seçimin tamamlanmasının ardından birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Köksal, "Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası Başkanımız ilçe esnafının destekleriyle bu hizmete talip olmuştur. Başkanımız yıllarca esnaflık yaptığı için esnafın sorunlarını da iyi bilmektedir. Bizler de esnaf teşkilatı olarak başkanımızı ziyaret edip, hem sorunları hakkında bilgi aldık hem de görevinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Helva ise, kendilerini bu göreve layık gören üyelere ve desteklerinden dolayı Köksal'a teşekkür ederek, "Esnaf ve sanatkarlara hizmet eden, sorunlarıyla yakından ilgilenen, odalarımıza gerekli desteği veren Beşir Köksal'ın odamızı ziyareti ve desteği bizleri de onure etmiştir. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden en güzel şekilde faydalanacağız. Başkanımızı seviyor ve her zaman da yanında olduğumuzu ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

Helva, hizmet yerinin küçük olduğunu ve daha büyük bir mekanda hizmet vermek için çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

Köksal, daha sonra Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ülker'i de ziyaret ederek, genel kurulunun hayırlı olması temennisinde bulundu.