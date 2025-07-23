Ünlü oyuncu Serra Kutlubey, özel hayatında yaşadığı gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle Bahar Şahin ve Mine Tugay tartışması sırasında adından sıkça söz ettiren Serra Kutlubey'in hayatı kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Serra Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Serra Kutlubey hangi dizilerde oynadı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SERRA KUTLUBEY KİMDİR?

Genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelen Sera Kutlubey, oyunculuğu ve yazarlığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğan Kutlubey, eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı.

Serra Kutlubey kimdir

İlk ekran deneyimini 2016 yılında, ATV'de yayınlanan Kehribar dizisiyle yaşayan Kutlubey, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Babam ve Ailesi" adlı projede yer aldı. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırarak performansıyla beğeni topladı.

Kutlubey'in asıl çıkışı ise 2019-2020 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki "Cemre Yılmaz" rolüyle gerçekleşti. Bu proje, genç oyuncunun geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. 2022-2023 sezonunda ise FOX TV'nin "İyilik" adlı dizisinde "Damla" karakterine hayat vererek kariyerinde önemli bir adım daha attı.

Serra Kutlubey kaç yaşında

Sadece oyunculukla değil, edebi yönüyle de öne çıkan Sera Kutlubey, 2022 yılında ilk romanı "Plüton'un Düş'üşü"nü yayımladı. İthaki Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan eser, genç sanatçının çok yönlü yeteneklerini gözler önüne serdi. Ekrandaki başarısı ve kaleme aldığı ilk kitabıyla Sera Kutlubey, oyunculuğunun yanı sıra edebi kariyerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Serra Kutlubey hangi dizilerde oynadı

SERRA KUTLUBEY HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2016 Kehribar Genç

2016 Babam ve Ailesi

2017 İsimsizler Seher

2019-2020 Zalim İstanbul

2021 Hercai

2022-2023 İyilik

2023 Adım Farah

2024- İnci Taneleri