Serkan Kaya, Seren Serengil'e şiddet mi uyguladı? İki ünlü isim birbirine demediğini bırakmadı

Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir düğünde aralarındaki eski bir gerginlikten dolayı tartışan Seren Serengil ve Serkan Kaya sosyal medya hesaplarından birbirine ateş püskürdü. Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, şikayetçi olacağını söylerken Kaya da "Haddini, edebini bil" diyerek tepki gösterdi.

Seren Serengil, 2-3 yıl önce "Her şeyi İbrahim Tatlıses" benziyor diye eleştirdiği Serkan Kaya ile 7-8 ay önce Ankara'da bir düğünde karşılaştı. Aynı masaya oturan ve aralarında gerginlik çıkan ikili, Arto'nun Kaya'yı eleştirmesiyle iyice gerildi. Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şikayetçi olacağını belirtti.

"HADDİNİ BİL SEREN SERENGİL"

Instagram hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya, Seren Serengil ile aylar önce yaşadığı tartışmayı şu şekilde anlattı: "Bir arkadaş var bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat. Ailene karşı belki iyisindir ama sanat camiasına çok gaddarsın. Babandan ötürü gazetelerde ve televizyonlarda yer almışsın ama senin hiçbir fonksiyonun yok. 1-2 tane film çekmişsin ama oyunculuğun berbat."

"ZIRTO ARTO SAHNEDEN BANA LAF ATTI"

"7-8 ay önce Ankara'da bir abimin kızının düğününe gittim herkes maskeli ben de. Abimi sahneye çıkar playback yaparım ama maskemi çıkarmam çünkü pandeminin en yoğun olduğu dönemdi herkes video çeker benim maskesiz olmam çok hoş olmaz dedim. 1-2 şarkı okuyup indim. Peşime de Arto mudur zırto mudur o arkadaş çıktı. Her zamanki gibi şebekliğini yaptı. Bu Seren arkadaşımız onu orada masada fişekledi tabi. Git o 'Serkan Kaya'yı sahnede rezil et' der gibi. O gerizekalı da onun sözüne aldanarak sahnede bana 'B.. gibi sahne yapmışsın' dedi. "

"HADDİNİ VE AHLAKINI BİL BENİMLE UĞRAŞMA"

"Ben de onun üzerine o anları çeken Seren'in yanına gidip kolunu tutup nedir bu kininin nedeni diye sordum. Hakka giriyorsun yanlış yapıyorsun benimle de uğraşma. Allah'ından bul benden uzak dur. Hastalandın ben yine senin arkandan Allah şifasını versin, daha genç dedim. Edebini bil, ahlakını bil benimle uğraşma. Sen bir kadınsın benim sana söyleyecek sözlerimde uzun olamaz. Yanındaki zırto ile sana başarılar diliyorum."

"DÜĞÜNDE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Kaya'nın açıklamasının ardından kendisi de sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim bir arkadaşımın ablasının düğününde bir şiddete maruz kaldım. Onların gününe gölge düşürmemek için ve onların hatırına o dönem suç duyurularımı yapmadım. Serkan Kaya denilen bir adam var ve inanın bana ben de sizin gibi birkaç kez gördüm. 3 yıl önce Cengiz Semercioğlu ile program yaparken önümüze gelen bir haberde Serkan Kaya, 'Ben İbrahim Tatlıses'i dinlemiyorum. Ben Müslüm Gürses'le büyüdüm' gibi bir söylemi olmuştu. Ben de çıkan haberler için maden Müslüm Gürses dinleyerek büyüdü o zaman niye İbrahim Tatlıses'e benziyor diye bir yorumda bulunmuştum. Adam buna çok sinirlenmiş ve bana kin tutmuş.

"İBRAHİM TATLISES'E OLAN DÜŞMANLIĞI KANIMA DOKUNDU"

"Birkaç sene sonra bu düğün oluyor ve bana saldırıyor olması son derece çirkin ve ahlaki değerlere ters. Masaya oturduğum andan itibaren bana sataşmaya başladı. Bana 'Siz beni yıllardır doğruyorsunuz' dedi. Ben de beyefendi ben sizi tanımam dedim. Onun İbrahim Tatlıses'e olan düşmanlığı benim kanıma dokundu. Tartışmamak için başka masaya geçtim. Sonra bu sahneye çıktı ama kimsenin haberi yoktu. Sonra Arto sahneye çıktı herkesi güldürdü, eğlendirdi. Bir de Serkan Kaya'ya 'Bak sahnesi olmak böyle bir şey' dedi."

"KOLUMU SIKIP KÜFÜR ETTİ"

"Ben de o esnada canlı yayın yapıyordum bu başka masadan gelip koluma yapışıp sıkmaya başladı. Ben şoke oldum dönüp baktığımda 'O videoyu kapatacaksın' dedi. Ben de sen kimsin diye kızdım. Hem kolumu sıktı hem de küfür etti. Sevgilim de yanımdaydı ona bir şey demedim. Düğün sahiplerine gidim bu adamı nasıl düğüne aldıklarını sordum ve benden özür dilediler. Ben de gidip şikayetçi olmamıştım."

"SEVGİLİM YANINA GELDİĞİNDE SUSMUŞTU ŞİMDİ YÜREK Mİ YEDİN?"

"Adam, Tatlıses için 'Bana gelen şarkıları okuyamıyor' diyor. Sırf Arto'nun ona söylediklerini çektim diye bana 'O görüntüleri sileceksin' dedi. O zaman şikayetçi olsam belki şuan içeride olurdu. Basit yaralama ve hakaretten. Bir de babamın adını ağzına alamazsın. Bu işi yapmasam seninle aynı masada oturmam. Ben senin cehaletinle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Sevgilim yanına geldiğinde sus pus olup burada da böyle konuşurken yürek yedin galiba."

"KİMSENİN YASAK AŞKINA EV SAHİPLİĞİ YAPMADIM"

İmalı açıklamalarına devam eden Serengil, "Ben Çeşme'deki evimde kimsenin yasak aşkına ev sahipliği yapmadım. Omurgalı bir duruşum var" diyerek Serkan Kaya'ya gönderme yaptı.

ARTO'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Adının geçtiği olaylarla ilgili bir açıklama yapmayan Arto ise sosyal medya hesabından "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözlerini paylaştı.