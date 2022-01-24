Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Çelik, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, karla mücadele çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiklerini söyledi.

Çelik, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 24 saat esasına göre ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kar yağışı öncesi karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını, ilk karın düşmesiyle çalışmaların başlatıldığını anlatan Çelik, "İlçe genelinde ana ve ara arterlerde, yaya yollarında, çarşı içinde gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. 50 personelle ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza 3 kamyon, 2 traktör, 2 loder kepçe, 6 beko loder kepçe ve 1 greyder ile saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." dedi.

Hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için tüm mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "200 ton tuz serimi gerçekleştirildi. İlçemizde hiçbir ana arterde kapanma ya da aksaklık yaşanmadı, tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz 24 saat görev başındayız." diye konuştu.

Çelik, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de veteriner hekimliği tarafından oluşturulan ekiple çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Belediyemize ait geçici bakımevi ve kısırlaştırma merkezimizde bulunan sokak hayvanlarının yanı sıra ilçemizin birçok noktasında oluşturduğumuz besleme noktalarıyla can dostlarımızın soğuk ve karlı havalarda beslenmelerine olanak sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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