Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor (2)- Yeniden
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Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor (2)- Yeniden

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor (2)- Yeniden
05.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:41

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te cuma namazı çıkışı sonrası üç vekilin milletvekilliği düşürülmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, Meclis'te yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine, "Anayasa ve İçtüzüğe bakıldığında tepkilerini anlamakta zorlanıyorum. Arkadaşlar hakkında verilmiş ve Yargıtay'da kesinleşmiş olan hükümleri Meclis'te okutmayalım mı? Diğer bir husus, 'dönem sonuna bırakılır' şeklinde açıklamalar var, olmaz. Anayasa ve İçtüzük çok açık. Arkadaşlar Anayasa'nın 83 ve 84'üncü maddesini karıştırıyorlar. İkisi de farklı. Dolayısıyla yapılan itirazlar temelsiz. Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

'BİREYSEL BAŞVURU KESİN HÜKME ENGEL DEĞİLDİR'Üç milletvekilinin daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu ve kararın beklenmeden Genel Kurul'da okunmasının sorulması üzerine Şentop, şunları kaydetti: "Hukukçu olmayan arkadaşlar sorsa anlarım. Yani bu şudur, 'adam öldüren biri hapse girerse çocukları ne olacak' gibi bir şey. Cezasını, sonraki durumlar dikkate alınarak, bununla ilgili hukuk kuralını uygulamayalım diyecek bir durum yok. Anayasa 84 diyor ki, 'Kesin hüküm giyme...' İlk derece mahkemesinde yargılama yapılır, istinafa tabi ise istinafa gider, temyiz hakkı varsa temyize gider ve nihayetinde bu süreçler içerisinde Yargıtay'ın verdiği kararla sona ererse o yargılama süreci, kesin hüküm çıkar. Bundan sonra bu sürecin dışında kalan bazı olağanüstü veya olağan dışı başvuru yolları var. İade-i muhakeme, karar düzeltme... Bunlar kesinleşmeyi engellemez. Bireysel başvuru da kesin hükme engel değildir. Dolayısıyla bireysel başvurunun beklenmesi gibi bir şey anayasa 84'e göre ve içtüzük 136'ya göre mümkün değil. Bir süreç geçmiş, Anayasa Mahkemesi ne zaman karar verecek, verdiği karar ne yönde olacak bilmiyoruz. O karar verince de süreç bitmiyor. Bireysel başvuru sonrası eğer Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespit ederse sonra yeniden ceza mahkemelerinde bir sürecin başlaması gerekecek. O zaman bu 5 yıllık milletvekilliği dönemi biterse dolaylı yoldan Anayasa ve iç tüzük hükümlerini rafa kaldırmış, etkisiz hale getirmiş olmuyor muyuz? Bunun makul bir süresi vardır."'MİLLETVEKİLLERİNİN LEHİNE BİR ŞEY OLURMU' DİYE BEKLEDİK'Şentop, kararın neden dün okunduğu yönündeki soru üzerine, Meclis yoğunluğundan kaynaklanan ve pandemi süreci nedeniyle Genel Kurul'da okuma imkanı bulamadıklarını söyledi. Şentop, şöyle konuştu: "Düne kadar bekleme durumu, daha çok 'milletvekilinin lehine bir şey olabilir mi' acaba düşüncesinden, ihtimalleri değerlendirmekten kaynaklanıyor. Daha önceki dönemlerde de benzer durumlar olmuş. Mesela kanunlarda zaman zaman değişiklikler oluyor. Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik tartışmaları başlayınca, 'acaba ceza alan vekillerin durumunu etkileyen bir değişiklik olur mu' diye düşünmek gerekiyor. Çünkü, Genel Kurul'da okunduktan sonra geri dönüşü yok. 'Milletvekilinin lehine olabilecek bir düzenleme olabilir mi' diye baktık. Çünkü yargı paketi ve infazla ilgili tartışmalar vardı. Örneğin, HDP'li iki milletvekili ile ilgili dosyalar vardı. Biri Ocak 2019'da geldi, diğeri Haziran 2019'da geldi. Yargı paketiyle ilgili düzenlemeler sebebiyle istinafta kesinleşen cezalarının temyiz mahkemesinde, Yargıtay'da kesinleşmesine, Yargıtay'a itiraz hakkı tanıyarak imkan veren bir düzenleme oldu. Dolayısıyla bu düzenleme sebebiyle kesin hükümle gelen dosyalar yargı tarafından geri istendi, yeniden değerlendirildi. Mesela onları okuyup, düşmedik. Bu süreçlerin milletvekillerimizin lehine bazı sonuçlar doğurabileceği ihtimaline binaen beklenmesi yönünde değerlendirmeler yaptık. Daha sonra infaz süreci oldu. Ama bütün bunlar bitince, bu dosyalara ilişkin bir durum ortaya çıkmayacağı anlaşılınca bu konuda ocak ayından itibaren bir karar almıştık ama salgın sürecinin devreye girmesiyle okuma imkanı olmadı. Bu sürecin bitiminden sonra Meclis'in toplandığı ilk hafta bunu okumuş olduk."CHP'Lİ ALTAY'IN İDDİALARICHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Biz Sayın Şentop ile anlaşma yapmıştık, gündeme gelmeyecekti. Ama geldi" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Şentop, şunları kaydetti: "Benim anlaşma yetkim yok. Meclis'in bekletme yetkisini kullanması için Anayasa'ya bir hüküm koyması gerekiyor. Onu okumalarını tavsiye ederim kendilerine; ellerinde gezdirmesinler, sağa sola bırakmasınlar. Açıp okusalar, anlasalar iyi olur. 83, 84 ve 76'ncı maddeyi okumalarını tavsiye ederim. Kitaplar okumak içindir, sağa sola atmak için değil."'BUNLAR BİRER SAÇMALIK'

Şentop, 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldiğine yönelik iddialara ilişkin ise, daha önceki dönemlerde de pek çok milletvekilinin de aynı gerekçelerle milletvekilliklerinin düştüğünü hatırlatarak, "Bunlar birer saçmalık. Bunların arkasında başka şeyler aramak sadece hukuk cehaletidir" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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