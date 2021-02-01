Şentop: "İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir"
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Şentop: "İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir"

01.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programında konuştu.

Şentop: 'İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir'
Şentop: 'İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir'
Şentop: 'İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir'
Şentop: 'İslam tarihinde Abbasiler kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dönemdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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