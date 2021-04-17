Şenol Güneş'ten Gümüşhaneli aileye imzalı top hediyesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sosyal medya vasıtasıyla kendisinden çocukları için futbol topu isteyen babayı kırmayarak, 7 çocuklu aileye 2 imzalı top hediye etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sosyal medya vasıtasıyla kendisinden çocukları için futbol topu isteyen babayı kırmayarak, 7 çocuklu aileye 2 imzalı top hediye etti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyünde yaşayan 7 çocuk babası 48 yaşındaki Bahri Ten, sosyal medyada bir kişinin A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile paylaştığı fotoğrafı gördü.

Bunun üzerine Ten, fotoğrafa yorum yazarak Güneş'ten çocukları için futbol topu istedi. Yorumu gören kişilerin konuyu iletmesi üzerine Güneş, 2 imzalı topu Ten ailesine ulaştırılması için Trabzon Valiliğine gönderdi.

Güneş'in gönderdiği topları alan baba Bahri Ten ve çocukları, büyük mutluluk yaşadı.

Baba Ten: "İlk defa böyle bir sürpriziyle karşılaştım"

Baba Bahri Ten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Günyüzü köyünde yaşadığını ve serbest çalışarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

En küçüğü 10, en büyüğü 20 yaşında 7 çocuk sahibi olduğu bilgisini veren Ten, çocuklarının ve kendisinin futbola ilgilisinin bulunduğunu belirtti.

Güneş'ten talepte bulunurken bir ümidinin olmadığını, topların geldiğini duyunca ise çok şaşırdığını anlatan Bahri Ten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir arkadaşımız sosyal medyada Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşmıştı. Ben de fotoğrafın altına, '7 çocuğum var. 6'sı öğrenci. Çocuklarıma bir futbol topu rica ediyorum.' diye yazdım. Hocaya yakın kişiler de bunu görüp talebimizi hocaya iletmiş. Hocamız bizi kırmadı, bize değer vererek topları bize ulaştırdı. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımı mahcup etmedi. Çocuklarım ve ben toplar gelince çok sevindik."

Kendisinin aynı zamanda Trabzonspor taraftarı olduğunu da kaydeden Ten, zor günlerde gelen bu hediyenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Hocamıza karşı ayrı bir sevgimiz, saygımız var. 48 yaşına girdim ilk defa böyle bir sürpriziyle karşılaştım. Şu anda çocuklarım o kadar mutu ve heyecanlı ki. Bu topların bizim için manevi değeri çok yüksek. Hocam bir yadigarı olarak bunları bize gönderdi. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gökhan Ten: "Yıpranmasın diye sürekli oynamayız"

Ailenin en büyük çocuğu olan 20 yaşındaki Gökhan Ten, bu yıl Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başladığı bilgisini verirken, yaşadıkları olayı "Şaka gibi." sözleriyle değerlendirdi.

Şenol Güneş'ten imzalı top geleceğini asla tahmin etmediklerini dile getiren Ten, "Dikkate alınmayacağını düşündük. Top gelince çok mutlu olduk. Bu topla yıpranmasın diye sürekli oynamayız. Yadigar olarak kalsın istiyoruz. Şenol hocamızın gönlümüzdeki yeri bir başka. Ona saygılarımı gönderiyorum. Köy yerinde imkanlar kısıtlı olduğu, halı saha bulunmadığı için kara lastikle oynuyoruz. Ben çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Şenol Güneş hocamız da Beşiktaş'ı çalıştırdı. " şeklinde konuştu.

Gümüşhane Spor Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Habip Ten ise hediye topların kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatıp, Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara