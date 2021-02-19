Seni Çok Bekledim konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim canlı izle!

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıp tam notu almıştı. Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin gibi isimler bulunuyor. Seni Çok Bekledim konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı!

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıp tam notu almıştı.Gerçek bir hikayeden uyarlanacak Seni Çok Bekledim dizisi Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan büyülü bir aşkın hikayesi anlatılıyor. Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin gibi isimler bulunuyor. Seni Çok Bekledim konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler Seni Çok Bekledim dizisinde yer alıyor.

Özcan Deniz Kadir

İrem Helvacıoğlu Ayliz

Caner Şahin Selehattin

İlhan Şen Erol

Mustafa Uğurlu Cemal

Durul Bazan İsmet

Selen Domaç Songül

Yıldız Kültür

Nihan Büyükağaç

Ahmet Mekin

Lila Gürmen Mihre

Ali İpin Osman

Türkü Turan Zahide

Şehsuvar Aktaş

Gürkan Güzeyhuz

Damla Makar

Mehmet Ulay

Hakan Ummak

Sibel Şişman Şebnem

Ömer Gökay Şanlıer

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Seni Çok Bekledim Özcan Deniz- Kadir kimdir?

Kadir kimdir? Kadir, başarılı bir iş adamıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. Kadir için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir ve olan da güzeldir.

Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir rolünü canlandıracak olan oyuncu Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara ilimizde doğdu. Çocukluğunun ilk yılları Aydın ilimizde geçen Özcan Deniz 1985 yılında orkestra çalışmalarına başladı. Sesi oldukça güzel olan Özcan Deniz'in 1988'de İstanbul'a gelmesi ve sonrasında 1989 yılında Almanya Münih'e gitmesi yapımcıların onu tanımasına neden olmuştur. 1992 yılında ilk albümü Yine Ağlattın Beni'yi çıkaran Özcan Deniz 1993 yılında Meleğim adlı albümü ile herkesin tanıdığı bir sanatçı haline gelmiştir.

Müzik ile birlikte oyunculuk çalışmalarına da başlayan Özcan Deniz 1999 yılında kendi yazdığı Aşkın dağlarda Gezer adlı dizi ile dizi oyunculuğuna adım atmıştır. Özellikle 2002 yılında efsane bir dizi haline gelen Asmalı Konak'taki başarılı oyunculuğu Özcan Deniz'i müzik dünyasından ziyade dizi-film dünyasında daha başarılı bir oyuncu haline getirmiştir. Daha sonra Haziran gecesi, Kader, Aşk yakar, Samanyolu gibi dizilerde oynayan Özcan Deniz son olarak Star TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisi ile başarısını üst düzeye çıkarmıştır. Özcan Deniz yeni dizisi Seni Çok Bekledim ile izleyici karşısına çıkacak.

Seni Çok Bekledim İrem Helvacıoğlu- Ayliz kimdir?

İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz rolünü canlandırıyor. Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansı ile adından sıkça söz ettiren İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu daha önce bir çok dizide oynamış olsa da Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteri ile ön plana çıkmıştı. Aslen Ankaralı olan ve İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimini tamamlayan İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim Dizisi Oyuncu Kadrosuna dahil oldu. Karakter adı henüz açıklanmadı.

Seni Çok Bekledim Caner Şahin- Selahattin kimdir?

Caner Şahin Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosuna katıldı. 26 Mayıs 1992 tarihinde Eskişehir'de doğan Caner Şahin tiyatro kökenli bir dizi oyuncusudur. İlk dizi deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakteri ile yaşayan oyuncu son olarak Star tv de ekrana gelen Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermişti. Caner Şahin yeni sezonda Seni Çok Bekledim dizisinde oynayacak.

Seni Çok Bekledim Nihan Büyükağaç- Sibel kimdir?

Nihan Büyükağaç Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel rolünü canlandırıyor. Yaşadığımız bütün denk gelişlerin bir sebebi var. Sibel'in yıllardır aradığı oğlu için yaşadığı zorlukları izleyeceğiz. Sibel, çok zor bir hayat yaşamış, çok ezilmiş, yanlış kararlar vermiş fakat asıl mücadelesi yeni başlıyor. Küllerinden doğacak bir kadın izleyeceğiz. 1981 İstanbul doğumlu olan oyuncu Nihan Büyükağaç 2006 yılında rol aldığı Fırtına dizisi ile meşhur oldu. Bu zamana kadar bir çok dizi filmde rol alan Nihan Büyükağaç Sevdaluk, Gönül İşleri, Cesur ve Güzel, İkizler, Canevim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim İlhan Şen kimdir?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren oyunculardan birisi olan İlhan Şen 19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitiren İlhan Şen ilk dizi oyunculuğu deneyimini Atv de ekrana gelen Şahin Tepesi adlı dizide yaşamıştır. Son olarak yine Atv ekranlarında salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine hayat veren İlhan Şen Ramo dizisinde kısa süre rol almış ve Neco rolünde oynamıştı. Yeni sezonda Seni Çok Bekledim dizisinde oynayacak.

Seni Çok Bekledim Durul Bazan- İsmet kimdir?

Durul Bazen Seni Çok Bekledim dizisinde İsmet rolünü canlandırıyor. İsmet kimdir? için Erzincan büyük bir deniz değildir. Onun hayali hep İstanbul'dur. Songül ile evlenip, çocukları da olsa ailesini ikna edip daha güzel bir hayat yaşamak için İstanbul'a yerleşir.

Duruk Bazan 1972 İstanbul doğumlu olan oyuncu ilk kez 2000 yılında Çarli İş Başında dizisinde Tarkan rolünü canlandırdı. Durul Bazan hem tiyatro oyuncusu hem de dizi oyuncusudur. Durul Bazan Hayat Bilgisi, Avrupa Avrupa, Aşkım Aşkım, Yedi Güzel Adam, Canım Benim, Yıldızların Altında dizilerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Mustafa Uğurlu- Cemal kimdir?

Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim dizisinde Cemal rolünü canlandıracak. Cemal kimdir? Karanlık tarafını göreceğimiz Cemal, dizide amacına ulaşmak için her şeyi yapabilecek, güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak. 1955 Karaman doğumlu olan oyuncu Mustafa Uğurlu Masum Değiliz, Anadolu Kaplanı, Bir Zamanlar Osmanlı, Milat, İçerde, Babamın Günahları, Bir Deli Rüzgar ve Çarpışma dizilerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Yıldız Kültür kimdir?

1944 Ankara doğumlu olan oyuncu Yıldız Kültür Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümü mezunudur. Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrolar'ında çalıştı. Tüm Türkiye'yi turneler gezmiş ve tiyatro oyunları sergilemiştir. Yıldız Kültür bu zamana kadar bir çok ödülünde sahibi olmuştur. Yıldız Kültür'ün rol aldığı bazı dizi film projeleri; Kalk Gidelim, Seni Kimler Aldı, Mucize, Karadayı, Melekler Korusun, Issız Adam, Menekşe ile Halil Hatırla Sevgisi, Dudaktan Kalbe dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Ali İpin- Osman kimdir?

Ali İpin Seni Çok Bekledim dizisinde Osman rolünü canlandırıyor. 1955 Ankara doğumludur. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk kez 2000 yılında Samyeli dizisinde rol aldı. Son yıllarda Kuzey Rüzgarı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül, Eltilerin Savaşı dizilerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Sibel Şişman- Şebnem kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisinde rol alacak olan Sibel Şişman Şebnem rolünü canlandıracak. 1991 İstanbul doğumlu olan Sibel Şişman İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Talento menajerlik şirketine kayıtlıdır. Yılanların Öcü, Yeter, Siyah İnci ve Erkenci Kuş dizilerinde rol aldı. Sibel Şişman instagram hesabı https://www.instagram.com/sibelsismn/

Seni Çok Bekledim Lila Gürmen- Mihre kimdir?

Lila Gürmen Seni Çok Bekledim dizisinde Mihre rolünü canlandıracak. Mihre Kadir ve Erol'un annesidir Evlatları için tüm anneler gibi her şeyi yapabilir. Lila Gürmen 1966 doğumludur. Aşk ve Gurur, Ağlama Anne ve Zemheri dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Türkü Turan- Zahide kimdir?

Türkü Turan Seni Çok Bekledim dizisinde Zahide rolünü canlandırıyor. Türkü Turan Zahide için şöyle demiş; Rol şimdiye kadar canlandırdıklarımdan çok farklı ve kendi içinde beni zorlayacak noktaları olduğu için kabul ettim. 1985Bodrum doğumlu olan Türkü Turan Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Şubat, Maral, Dolunay, Dolunay, Yaşamayanlar, Aşk Tesadüfleri Sever dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Şehsuvar Aktaş kimdir?

Şehsuvar Aktaş Seni Çok Bekledim dizisinde rol alacak. 1964 Ankara doğumlu olan Şehsuvar Aktaş Ankara Üniversitesinde Tiyatro bölümü mezunudur. Benim Annem Bir Melek, Avrupa Avrupa, Kocamın Ailesi, Ferhat ile Şirin ve Hercai dizilerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Selen Domaç- Songül kimdir?

Selen Domaç Seni Çok Bekledim dizisinde Songül rolünü canlandırıyor. Erzincan'da eşi İsmet'le yaşarken İstanbul'a taşınırlar daha iyi bir hayata sahip olmak hayalleridir.Selen Domaç kimdir? 1981 doğumlu olan oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunudur. Yeter, Serçe Sarayı, Koca Koca Yalanlar, Aykut Enişte dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Gürkan Güzeyhuz kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan Gürkan Güzeyhuz rolü karakterini sizlerle paylaşıyoruz. Gürkan Güzeyhuz 1986 İzmir doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı. Derin Sular, Hızır Ekip, Aşktan Kaçılmaz, Kaçak Gelinler, Paramparça ve İsimler dizilerinde rol aldı. Gürkan Güzeyhuz instagram hesabı https://www.instagram.com/gurkanguzeyhuz/

Seni Çok Bekledim Mehmet Ulay kimdir?

Mehmet Ulay Seni Çok Bekledim dizisinde rol alacak. Mehmet Ulay 1947 Alanya doğumludur. 1963'ten beri devlet tiyatrolarında çalışmaya başladı. Ezel, Yol Ayrımı, Tozlu Yollar, Böyle Bitmesin, Muhteşem Yüzyıl, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır dizi filmlerinde rol aldı.

Seni Çok Bekledim Ziver Armağan Açıl kimdir?

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Ziver Armağan Açıl kimdir? 1976 Ordu doğumludur. Ziver Armağan Açıl Bilkent U¨niversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Ankara U¨niversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldıktan sonra aynı üniversitede Yönetmenlikalanında Yüksek Lisans öğrenimi yaptı. Moda Sahnesinde yer alan ve bir çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ziver Armağan Açıl Beni Affet dizisinde Komiser Savaş rolünü canlandırdı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir'e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir'i ikna etmek kolay olmayacaktır.

Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo'nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.

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