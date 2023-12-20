Üye Girişi
Haberler

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe'nin geleceğini anlattı

Güncelleme:
Abone Ol

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlimtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısında yaptığı konuşmada, İlimtepe'nin Körfez'in geleceği olduğunu ve alt ve üstyapı çalışmalarının bu doğrultuda devam ettiğini belirtti.

İlimtepe'de AK Parti Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlimtepe, Körfez'in geleceği konumunda. Kent bu bölgeye doğru gelişiyor. Bizler de İlimtepe'yi alt ve üstyapı olarak buna hazırlıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlimtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde teşkilat üyeleriyle selamlaşan Başkan Söğüt, kısa da bir konuşma gerçekleştirdi. 5 yılda Körfez'e yapılan yatırımlarla ilgili olarak teşkilat üyelerine bilgiler aktaran Başkan Söğüt, "İlimtepe, Körfez'in geleceği konumunda. Bizler de İlimtepe'yi alt ve üstyapı olarak buna hazırlıyoruz" dedi.

Kocaeli'nin en büyük millet bahçelerinden birinin İlimtepe'de hayata geçirildiğini belirten Başkan Söğüt, "400 dönümlük alan. Yaşam alanları ile içerisindeki seyir terası, macera parkı, zipline, spor alanları ve seyir terası ile muhteşem bir alan olacak. Şu an yapıların inşaatı bitti ve alanın iç tefrişatları devam ediyor. Bu yaza kadar da hazır hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın bize ilettikleri noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İlimtepe'ye yapılan 2 bin 500 konut ile ilgili de bilgi veren Başkan Söğüt, "TOKİ tarafından yapılan konutların ihale süreci biraz uzamıştı ama çok şükür o sorun da ortadan kalktı. İnşaatlar hızla yükseliyor. Dereköy'de imar planlarını tamamladık. İlimtepe'de eksiklik gördüğümüz her nokta için de çalışma başlattık. Bundan sonra da teşkilatımızın talepleri, vatandaşlarımızın bize ilettikleri noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İlimtepe yolunun ikinci etap çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Şener Söğüt, "Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisine İlimtepe yoluyla ilgili ilk gittiğimizde hemen dedi ve bugün 1. etap çalışmasını tamamladık. İkinci etap çalışmaları da kısa sürede başlayacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şener Söğüt AK Parti Körfez Söğüt Ulaşım Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title