Kocaeli Körfez İlçesinde İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçenlere Rozet Takıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen 100 kişiye rozetleri takıldı.

Ak Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde İYİ Parti'den toplu şekilde istifa eden ve aralarında İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay'ın da bulunduğu 100 kişi, Ak Parti'ye geçti.

Ak Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Körfez Belediye Başkanı ve Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt ile AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, üye formlarını teslim alarak, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Söğüt, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okudan ise "Körfez'de siyasetin doğru adresi AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül ve partililer katıldı.