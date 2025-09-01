Ünlü isimleri buluşturan gece! Melis Gökhan ve Canberk Acartürk mutluluğa 'evet' dedi

Güncelleme:
Cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden gelen psikolog Melis Gökhan ile mühendis Canberk Acartürk, görkemli bir düğünle evlendi. Polonezköy'de gerçekleşen törende ünlü konukların esprileri, evlilik ve bekârlık üzerine yapılan gülümseten atışmalar geceye kahkaha kattı.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden diş hekimi Sonay Gökhan ile fizik mühendisi eşi Orhan Gökhan'ın kızları, psikolog Melis Gökhan, uzun süredir birlikte olduğu mühendis Canberk Acartürk ile hayatını birleştirdi. Düğünde ünlü konukların esprili sohbetleri ortama neşe kattı. Evlilik ve bekarlık üzerine yapılan gülümseten atışmalar, davetliler arasında kahkahalarla karşılandı.

Çiftin nikâhını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kıyarken, şahitliklerini Özlem Yıldız, Yavuz Seçkin ve Gezegen Mehmet (Mehmet Akbay) üstlendi.

ÜNLÜ İSİMLER DAVETLİLER ARASINDAYDI

Polonezköy'de bulunan Beyaz Bahçe Garden Life'ta gerçekleşen görkemli düğün törenine cemiyet ve sosyete dünyasından yoğun katılım oldu. Başta Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu, Yavuz Seçkin ve Özlem Yıldız olmak üzere birçok ünlü isim geceye renk kattı.

BABAANNE OLMAYA HAZIR MISIN?

Düğünde evlilik ve bekârlık üzerine yapılan espriler davetlileri kahkahaya boğdu. Ünlü sunucu Özlem Yıldız, "Ben çocuğumu evlendirirsem ilk dakikadan son dakikaya kadar kesin gözyaşı dökerim. Allah inşallah evlatlarımızın güzel günlerini göstersin" sözleriyle duygularını dile getirdi. Yıldız'ın bu sözlerine takılan gazeteci Gökay Kalaycıoğlu ise "Babaanne olmaya hazır mısın?" ifadelerini kullanarak davetlileri gülmekten kırdı geçirdi.

400 DAVETLİ BEKLENİRKEN 498 KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 400 kişinin davetli olduğu törene ilgi büyük oldu ve katılım 498 kişiye ulaştı. Eğlenceli anlara sahne olan düğünde konuklar gece boyunca keyifli dakikalar yaşadı.

Gösterişli organizasyonla dünyaevine giren Melis Gökhan ve Canberk Acartürk çifti, mutluluklarını yakınları ve dostlarıyla paylaştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
