Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çocuklarla Voleybol Maçı Yaptı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çocuklara verdiği sözü tutarak eşofmanlarını giyip çocuklarla voleybol maçı oynadı ve penaltı atışı yaptı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Sizinle maç yapmak istiyoruz' diyen çocuklara verdiği sözü unutmadı. Eşofmanlarını giyen Başkan Söğüt, çocuklarla voleybol oynadı ve penaltı atışı yaptı.

Yaz aylarında Körfez Kent Emlak Konut 1. Etap konutlarında gerçekleştirilen çocuk şenliğinde 'Sizinle maç yapmak istiyoruz' diyen çocuklara söz veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sözünü tuttu. Akşam programlarını iptal eden ve eşofmanlarını giyen Başkan Söğüt, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Söğüt çocuklar ve gençlerle gerçekleştirdiği sohbet sonrasında site içerisindeki sahaya girdi. Önce gençlerle kıran kırana geçen voleybol maçı oynayan Başkan Söğüt, daha sonra da halı saha içerisinde penaltı atışı yaptı. - KOCAELİ