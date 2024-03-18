Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli?
Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli? Şener Söğüt, AK Parti'nin Kocaeli-Körfez Belediye Başkan adayıdır. Söğüt'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda bilgi verilmiyor. Ayrıntılı bilgi ve biyografi için ilgili haberin tamamını okuyabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt oldu. Peki, Şener Söğüt kimdir? AK Parti Kocaeli- Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt kaç yaşında, nereli?
ŞENER SÖĞÜT KİMDİR?
- 1975yılında Muş'ta doğdu, aslen Gümüşhaneli'dir.1979 yılında ailesiyle birlikte Körfez İlçesinde ikamet etmeye başladı.
- 40 yıldır Körfez İlçe'de oturmaktadır. İlk, orta ve lise tahsilini Körfez İlçesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi, 1996yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
- Yüksek lisans eğitimini iseDüzce Üniversitesi'nde tamamladı. Düzce Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Ayrıca 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararasıİlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
- İş hayatında, 1996-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ta mühendis olarak başladı. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZGAZ'da mühendis ve yönetici, 2009-2010 yılları arasında ise Körfez Belediye Başkan Yardımcısı olarak kamu hizmeti görevlerinde bulundu.
- Son 10 yıldan özel sektörde , inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde çalıştı.
- Siyasi ,hayatına 2001 yılında Körfez AK PartiKurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı. Sırasıyla AK Parti Körfez İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı, Körfez İlçe Başkan Yardımcılıkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi, Körfez Belediyesiİmar Komisyonu Başkanı, Körfez Belediyesi Meclis Grup Sözcüsü ve sonolarak da AK Parti Körfez İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
- Sivil Toplum Kuruluşlarında 2012-2017 yılları arasında Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği, Pusula Düşünce Derneği Kurucusuve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.