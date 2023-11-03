AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Ahmet Sarıgül ve yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Söğüt, gençlere AK Parti'nin heyecanı ve azmi ile çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ak Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ak Parti büyük bir aile. Sizler de bu ailenin heyecanı ve azmi ile itici gücüsünüz. Sizlerden aldığımız enerji bizlere güç veriyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Ahmet Sarıgül ve oluşturduğu yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Gençlik Kolları'nın toplantısına katılan Başkan Söğüt, "AK Parti büyük bir aile. Sizler de bu ailenin heyecanı ve azmi ile itici gücüsünüz. Sizlerden aldığımız enerji bizlere güç veriyor. Bu güçle de hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser siyasetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şener Söğüt konuşmasının ardından gençlere ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili olarak da bilgiler verdi. - KOCAELİ