Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dönüşüm çalışmalarını tamamladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Barbaros Mahallesindeki dönüşümü yüzde 99 gibi bir anlaşma oranı ile sağladık. Yeni konutlar da kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımız güvenli evlerine taşınacak. Şimdi Kabakoz için de gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları çerçevesinde STK başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende'de gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da yer aldı.

"Körfez bu noktada çok şanslı"

Türkiye yüzyılında güçlü bir Körfez için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, "Körfez bu noktada çok şanslı. Sivil toplum kuruluşlarımız tüm yapılarıyla aktif ve güçlü konumda. Hep beraber atacağım adımlarla Körfez'i daha güzel noktalara getireceğimize benim inancım tam. Bu toplantılarla da yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları sizlere anlatıyoruz, birlikte ortak akıl ile atacağımız adımları konuşuyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız güvenli evlerine taşınacak"

4,5 yılda Körfez'de önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, "Ulaşımdan eğitime, kentsel dönüşümden sanata kadar birçok dalda Körfez'e yeni kazanımlar ekledik. Ulaşımda Kaşkaldere Kavşağı ve İMES Bağlantı Yolu yıllardır konuşulan konuydu çok şükür başlattık. Bu noktada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür etmek istiyorum. Barbaros Mahallesindeki dönüşümü yüzde 99 gibi bir anlaşma oranı ile sağladık. Yeni konutlar da kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımız güvenli evlerine taşınacak. Şimdi Kabakoz için de gerekli adımları atıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu noktada çalışmalarını tamamladı. Bakanlık onayları sonrasında da bu müjdeyi vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Körfez'de çocukların gelişimi için mahallelerde spor tesisleri oluşturma hedefinde olduklarını belirten Başkan Söğüt, "Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için. Mahalli spor tesislerimizin sayısını artırdık, daha da çoğaltacağız. En önemli eksikliklerden birisi kütüphaneydi, onu da hayata geçirdik. Bilgi evlerimizin sayısını artırırken, sanat merkezini de hayata geçirdik" diye konuştu. - KOCAELİ