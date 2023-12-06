Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesinde esnafları ziyaret ederek onların önemini vurguladı. Başkan Söğüt, esnaflarla sohbet edip taleplerini dinledi ve eksiklikleri müdürlere iletti.
Mimar Sinan Mahallesinde esnafı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım" dedi.
Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde esnafları gezen Başkan Şener Söğüt'e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan da eşlik etti. Başkan Söğüt, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Cami'nin bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, hem çay içti hem de gelen talepleri dinledi. Gördüğü eksiklikleri müdürlere aktaran Başkan Söğüt, "Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım" dedi. - KOCAELİ