Başkan Söğüt, Hereke Kimya Boya Üretim Tesisini ziyaret etti

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Ziyarete Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Eraslan'da katıldı.

Pandemi süreciyle birlikte el solüsyonu, dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu gibi hijyen malzemeleri üretimini gerçekleştiren Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri Kocaeli'de bir ilki gerçekleştirerek Antibakteriyel İç Cephe Boyası, Dış Cephe Boyası ve Tavan Boyası üretimine başladılar.

Kamu ve özel bir çok kurumun iç ve dış cephe ile tavan boyası ihtiyaçlarını karşılayan ve "Hereke Kimya" markası ile ülke genelinde isimlerini duyuran Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi perakende olarak da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yapılan çalışmaları bir süredir takip ettiğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çok yararlı çalışmalar yapıyorsunuz. Bizde sizlerin büyük özveriyle çalışarak oluşturduğunuz bu katma değere her zaman destek olacağız. İlçemizin adını da duyuruyorsunuz, daha profesyonel bir pazarlama ekibi ile çok daha başarılı işlere imza atacağınızı düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" diyerek kurum yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Boya Üretim Tesisinde çalışan öğrencilerle de sohbet eden Başkan Söğüt, Hereke Kimya'nın İç Cephe Renk Koleksiyonu kartelasından seçtiği bir rengi Büşra Tezcan adlı öğrenci tarafından yapılmasını istedi. Öğrenci tarafından renklendirme makinesinde hazırlanan renk karıştırma makinesinde yapılan işlemden sonra kısa sürede hazırlandı. Yapılan başarılı çalışmadan dolayı öğrenciyi tebrik eden Başkan Söğüt, "Meslek liselerimiz kalifiye eleman yetiştirerek piyasada büyük ihtiyaç duyulan donanımlı eleman sorununu da ortadan kaldırıyor. Kimya Teknolojisi Alanınızda yapılan bu başarılı çalışmalarınızdan dolayı tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.

GÜNDE 4 TONA YAKIN BOYA ÜRETİLEBİLİYOR

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı Boya Üretim Tesisinde, piyasadaki ünlü markaların kalitesinde boya üretimi gerçekleştirildiği ve günlük kapasitenin 4 ton civarında olduğu ifade edildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN GELİR KAPISI OLDU

Öğrenciler üretim yaparken elde ettikleri tecrübenin yanı sıra kendileri için gelirde elde ediyorlar. Döner sermaye çerçevesinde öncelikle sipariş alınıyor, sonrasında bu sipariş bazında üretim yapılarak elde edilen gelir ile üretimde çalışan öğrenciler çalıştıkları oranda ücret kazanıyorlar. Çevre illerden de sipariş alan Hereke Kimya yeni sezona hazır bir şekilde boya üretimini gerçekleştiriyor.

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