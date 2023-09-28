Kocaelispor Antrenmanını Ziyaret Eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şampiyonluk Hedefini Dile Getirdi

Kocaelispor antrenmanını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, takıma desteklerini dile getirerek şampiyonluk hedefini vurguladı. Başkan Söğüt, Kocaelispor'un kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti ve Süper Lig'i hak ettiklerini söyledi.

Kocaelispor antrenmanını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kocaelispor bu kentin en önemli değerlerden birisi. Desteğimiz her zaman sizlerle. Hedefimiz şampiyonluk. Bu kent Süper Lig'i hak ediyor" dedi.

Yarımca Brunga Tesisileri'nde ilk olarak Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yöneticilerle bir araya gelen Başkan Söğüt, daha sonra Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile bir araya geldi. Takım hakkında sohbet eden Başkan Söğüt, seri galibiyetlerden dolayı da tebrik etti.

Futbolcularla antrenman sonrasında sohbet eden ve tatlı ikramında bulunan Başkan Söğüt, "Lig başlamadan önce de gerek burada gerek il dışında yaptığınız kamplarda ziyaretlerde bulundum, sizlerle bir arada oldum. Her hafta taraftarımızın da desteğiyle güzel futbolunuzun üstüne koyarak yol kat ediyorsunuz. Bu bizleri ve kenti olduğundan fazla mutlu ediyor. Kocaelispor bu kentin en önemli değerlerden birisi. Desteğimiz her zaman sizlerle. Hedefimiz şampiyonluk. Bu kent Süper Lig'i hak ediyor" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da Başkan Söğüt'e hem ziyaretinden dolayı hem de her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun daha sonra tesislerde yapılan düzenlemeleri de inceledi. Başkan Söğüt'e futbolcular tarafından imzalanan ve isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. - KOCAELİ