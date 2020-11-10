Şener Şen korona mı oldu? Şener Şen sağlık durumu nasıl? Şener Şen'in son durumu

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Şener Şen'in neyi var? Şener Şen koronavirüse mi yakalandı? Şener Şen'in son hali ve sağlık durumu gibi sorular merak edildi. Şener Şen hakkında detaylar haberimizde.

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi'nde tedavisi süren Şener Şen'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Şener Şen'in neyi var? Şener Şen'in sağlık durumu nasıl? Şener Şen korona mı oldu?

ŞENER ŞEN KORONA MI OLDU?

Şener Şen, pandemi öncesinde geçtiğimiz Kasım ayında izleyicisi ile uzun yıllar sonra Zengin Mutfağı isimli bir oyunla tiyatro sahnesinde buluşmuştu.

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre testin pozitif çıkmasının ardından 78 yaşındaki Şener Şen, hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi'nde tedavisi süren Şener Şen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

10 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS SAYILARI

Türkiye'de açıklanan son tabloya göre; 2 bin 529 kişiye da Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi. Toplam hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu.

ŞENER ŞEN KİM?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 26 Aralık 1941, Adana doğumlu. Asıl adı Ali Haydar Şen olup, babası Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından olan Ali Şen'dir. Bakırköy Ortaokulu'nda okudu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Gençlik yıllarında işportacılıktan dolmuş şoförlüğüne kadar çeşitli işlerde çalıştı. Orta sınıftan ve taşra kentlerinden gelerek İstanbul'un gecekondu semtlerine yerleşen insanlara kadar, her türlü insan malzemesini yakından tanımak, bu çevrelerde çeşitli maceraları gözleme fırsatını buldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği de yaptı. 1967 yılında, tiyatro sanatçısı Ergun Köknar'ın desteğiyle girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, on üç yıl çalıştı.

KARİYERİNİN İLK YILLARINDA 5 YIL BOYUNCA KÜÇÜK ROLLERDE OYNADI

Tiyatro oyunculuğu yaşamına Yeşil Sahne'de amatör olarak sahneye çıkarak başlamıştı. Yeşilçam'da, uzun yıllar seslendirme çalışmaları yapmanın yanı sıra, çeşitli filmlerde küçük rollerde gözüktü. Sinemaya ilk adım attığı bugünlerde figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca o kadar küçük rollerde oynar ki, bazen filmlerde sadece dans etmek ya da başrol oyuncusundan dayak yemekle yetindi. Yapımcı yönetmen Ertem Eğilmez'in keşfettiği bir sinema oyuncusu olarak, ilk kez, Rıfat Ilgaz'ın romanından sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı" filminde, beden eğitim öğretmeni "Badi Ekrem" tiplemesi ile dikkatleri üzerine çekti (1975). Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu. O yıllarda büyük gişe gelirleri sağlayan Kemal Sunal'ın oynadığı güldürülerde yeri doldurulamayacak bir karakter oyunculuğu sergiledi. Rol aldığı "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo" (1978), "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" (1981) adlı filmler ile artık seyircinin sevdiği bir oyuncu durumuna geldi. Kemal Sunal ve İlyas Salman ile oluşturduğu ikili ve üçlü oyunculuk tiplemelerinin öne çıktığı güldürü filmlerinin ardından, Almanya'da tiyatro çalışmaları yaptı (1980-82).

ŞALVAR DAVASI FİLMİYLE PARLADI

Şener Şen'in başrol oynadığı ve yıldızının asıl parladığı ilk film ise "Şalvar Davası" (1983) adlı yapımdır. Peşi sıra yine başrol oynadığı, Başar Sabuncu'nun senaryosunu yazdığı "Namuslu" ile o güne kadar çizdiği tiplemelerin dışında bir karakter ile seyircinin karşısına çıktı. Namuslu bir yurttaşın kara mizah öyküsünü anlatan bu film büyük başarı sağladı. Nesli Çölgeçen'in "Züğürt Ağa"sında yoksullaşmış, temiz yürekli bir köy ağasını; "Milyarder" de, piyangodan büyük ikramiye kazanan dar gelirli bir memuru; "Muhsin Bey" (1987)'de, şarkıcı olma heveslisi bir gence (Uğur Yücel) menajerlik yapan babacan ve duygulu bir karakteri başarı ile oynadı.

EŞİYA FİLMİNDEKİ BAŞARISI İNCELEME KONUSU OLDU



Seyircinin alkışladığı "Arabesk" (1988) ve "Amerikalı" (1993),filmlerinden sonra, Türk sinemasında bir devrim olarak nitelenen "Eşkıya" (1996) filminde, yine Uğur Yücel ile birlikte sergilediği oyun büyük yankılara yol açtı. Bu filmin döneminde üç milyona yakın seyirciye ulaşması inceleme konusu olmuş, daha sonraki zamanlarda film piyasasının yönünü de etkilemiştir. Şen, "Gönül Yarası" (2004) ve "Kabadayı" (2007) filmlerinde de başarı çizgisini yükseltmeyi sürdürmüştür. "İkinci Bahar" (2000) adlı televizyon dizisinde, Türkan Şoray ile birlikte sergilediği oyunculuğu, seyirciyi ekranlara bağlamış; televizyon dizilerinde, yerli ve anlatımı iyi örülmüş televizyon dizilerinin kapısının aralanmasına büyük hizmetleri geçmiştir.

Bütün bunlarla birlikte, çoğunluğu toplumsal içerikli olan; Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), Hababam Sınıfı Tatilde (1977), Çöpçüler Kralı (1977), Sultan (1978), Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979), Çiçek Abbas (1982), Şalvar Davası (1983), Namuslu (1984) , Züğürt Ağa (1985), Aşık Oldum (1985), Çıplak Vatandaş (1985), Milyarder (1986), Değirmen (1986), Selamsız Bandosu (1987), Zengin Mutfağı (1988), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Gölge Oyunu (1992), İkinci Bahar (TV Dizisi, 2000) yapımlarında sergilediği oyunculuk unutulacak gibi değildir.

Vasıf Öngören'inZengin Mutfağı (1977) oyunuyla 2019 yılında sahneye dönen Şener Şen, Lütfü Usta karakterine yeniden hayat verdi. Şen'e bu oyunda Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç oyuncular eşlik etti.

ŞENER ŞEN ÖDÜLLERİ NELERDİR?

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Çöpçüler Kralı) (Antalya Film Festivali, 1978),

En İyi Erkek Oyuncu (Muhsin Bey) (24. Antalya Film Festivali, 1987),

En İyi Oyuncu (Valencia Film Festivali, 1997),

En İyi Oyuncu (NTV Televizyonu, 1997),

Yaşam Boyu Onur Ödülü (41. Antalya Film Festivali, 2004),

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Gönül Yarası, Antalya Film Festivali,2005),

Sadri Alışık En İyi Oyuncu Ödülü (10. Sadri Alışık Kültür Merkezi, 2005),

Onur Ödülü (İzmir Sinema Burada Film Festivali, 2006),

Üstün Meslek Başarı Ödülü (Marmara Rotary Kulübü, 2006-07),

En İyi Erkek Oyuncu (Kabadayı)/ 1.Yeşilçam Ödülleri 2008

Yılın En Beğenilen Erkek Oyuncusu (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009),

Onur Ödülü (SİYAD Sinema Yazarları Derneği, 2009)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Zengin Mutfağı/ Lütfü Usta/ Yönetmen - 2019

Mucizeler Komedisi/ Sefa Yurdakul - 2004

Senaristi Olduğu Film:

Sözde Kızlar (1967)

Yapımcısı Olduğu Film:

Eşkıya (Ortak Yapımcı, 1996)

Rol Aldığı Bazı Filmler:

Yol Ayrımı (Mazhar Kozanlı, 2017)

Av Mevsimi (Ferman-Avcı, 2010)

Kabadayı (Ali Osman, 2007)

Gönül Yarası (Nazım, 2004)

Eşkıya (Eşkıya Baran, 1996)

Amerikalı (Şeref, 1993)

Gölge Oyunu (Abidin, 1992)

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Yönetmen Haşmet Asilkan, 1990)

Zengin Mutfağı (Lütfü Usta, 1988)

Yasemin (Baba Yunus, 1988)

Arabesk (Şener, 1988)

Selamsız Bandosu (Latif Şahin, 1987)

Muhsin Bey (Muhsin Bey, 1987)

Milyarder (Mesudiyeli Mesut, 1986)

Çıplak Vatandaş (İbrahim, 1985)

Züğürt Ağa (Ağa, 1985)

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)

Şalvar Davası (Ömer Ağa, 1983)

Gırgıriyede Cümbüş Var (Haydar, 1983)

Çiçek Abbas (Şakir Serengil, 1982)

Davaro (Sülo, 1981)

Banker Bilo Banker Bilo(Maho, 1980)

Ne Olacak Şimdi (Şakir, 1979)

Çöpçüler Kralı (Zabıta Amiri Şakir, 1977)

Süt Kardeşler (Kumandan Hüsamettin, 1976)

Bak Yeşil Yeşil (Ahmet Hasanoğlu, 1975)

Ayrı Dünyalar (Kumarbaz, 1974)

Arap Abdo (1973)

Altın Prens Devler Ülkesinde (Tintin, 1971)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Hasta, 1967)

Hizmetçi Dediğin Böyle (1964)

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Biz Size Aşık Olduk (Kemal, 2002)

İkinci Bahar (Ali Haydar Suruç, 1998)