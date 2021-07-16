Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu

Bodrum'da tatil yapan Selen Görgüzel Alkan, paylaştığı fotoğraflarla genç kızlara taş çıkarıyor. Şarkıcı, bikini karelerini Instagram'dan yayınlıyor. İşte detaylar...

Selen Görgüzel Alkan, genç kızlara taş çıkardı. 42 yaşındaki şarkıcı, tatilde paylaştığı karelerle olay yarattı. Görgüzel, beyaz bikinisiyle çektirdiği iki kareyi Instagram'dan yayınladı.

Şarkıcı pozlara, "Vücudum, benim işim" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Görgüzel'in fit vücudu ve güzelliği dikkat çekti. Bodrum'da tatilde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de siyah bikinisiyle övgü almıştı.

Görgüzel, tatilin ilk günlerinde ise sarı bikinisiyle gündem olmuştu. Genç meslektaşlarına taş çıkaran şarkıcı, sevenleri ve hayranlarından övgüler alıyor.

Kaynak: Snob Magazin