Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu
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Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu

Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından otomobilini uzun uğraşlar sonucu milin içerisinde bulan Soner Öztürk (31), aracını ilk bulduğu anda gözyaşları içerisinde yaptığı cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşan Öztürk'ün bu paylaşımı yürekleri dağladı.

Görüntülerde Öztürk, aracının zarar görmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiriyor. - SİNOP

Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu
Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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