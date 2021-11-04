Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'in en büyük başarısı gençlerde oluşturduğu özgüven

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında yapılacak TEKNOFEST için değerlendirmelerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda inceleme yapan Bayraktar, daha sonra Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Buradan Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'ndaki ilk derse katılan Bayraktar, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında yapılan çalışmalar ve BAYKAR'daki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bayraktar'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti.

Geçen ay içerisinde vefat eden Özdemir Bayraktar'ın kendilerine en büyük vasiyetinin ülkeye hizmet odaklı çalışmak olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Babam, çocukluğumuzdan itibaren ülkemize hizmet etme odaklı çalışmamızı vasiyet etmişti. Neredeyse son nefesine kadar uçakları yaptığımız yerde yaşadı. Bize en büyük vasiyeti de o kendi içinde yaşadığı ülkeye hizmet etme ruhudur. Ülkemizin tam bağımsızlığı, müreffeh yarınları için hayatını adamış olmasıdır. O ruhla biz gençlerimize ilham olmaya çalıştık. Dünyanın kendi sınıfında en iyi SİHA'larını geliştirmeye gayret gösterdik. Tüm gayretimiz bu etkinliklerle, imkanı olmayan gençlerimize dahi ulaşıp onun bir uçağa dokunmasını sağlayıp, dünyaya damga vurmasına öncülük etmek" dedi.