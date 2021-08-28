Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
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Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu

Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da arkadaşlarıyla şelalede alkol alan şahıs ayağa kalmasıyla birlikte dengesini kaybederek dereye düştü. Kısa süre suda görünen şahıs, daha sonra gözden kaybolarak boğuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla şelalede alkol alan şahıs ayağa kalmasıyla birlikte dengesini kaybederek dereye düştü. Kısa süre suda görünen şahıs, daha sonra gözden kaybolarak boğuldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelalenin başında arkadaşı N.P.(65) ile alkol almaya başlayan İsmail Demiralay (39), bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam suda kayboldu. Arkadaşının düştüğünü gören N.P., durumu jandarma, 112 Sağlık ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede arama yaptı. İtfaiye ekiplerince yapılan aramada dereden çıkarılan İsmail Demiralay'ı gören sağlık çalışanı H.G., arkadaşı olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu
Arkadaşlarıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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