Şekerpare tarifi En güzel şekerpare tarifleri

22.10.2019 15:07

Tatlı saatlerinin vazgeçilmezi şekerpare özel şekerpare tarifleri ile doyumsuz hale geliyor. Görünüm ve tadı ile iştah kabartan şekerpare, şekerpare tarifi irmikli, şekerpare tarifi irmiksiz gibi seçeneklerle şekerpare tarifi kolay hale geliyor. İşte tadı damağınızda kalacak şekerpare tarifleri…

ŞEKERPARE TARİFİ/ KLASİK ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare tarifi alternatiflerinden klasik şekerpare tarifi ile beğeni garantili tatlılar hazırlayabilirsiniz. İşte klasik şekerpare tarifi…

Şekerpare tarifi için gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı silme kabartma tozu, 125 gram oda ısısında margarin, 3 çorba kaşığı silme irmik, 1 çay bardağı fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, 1/ 5-2 su bardağına yakın un, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya

Şekerpare tarifi yapılışı:

Karıştırma kabına pudra şekerini ve yağı koyup karıştırın. Karışıma yumurta ilave edip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu, irmiği,unu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi kıvama gelene kadar karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine fındık içi koyun. Bezeleri yağlı fırın tepsisine dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup hafif sarımsı renge gelene kadar karıştırın. Yaklaşık 10-15 dakika pişirin. İndirmeye yakın zamanda limonu ekleyip 2-3 dk daha pişirin. Pişen şerbeti ılıması için kenara bırakın.

Şekerpareleri fırından alıp 2 dk bekletip üzerine şerbeti kepçe yardımı ile dökün. Böylece şekerpare tarifi kolay şekilde yapılmış olacak. Afiyet olsun.

ŞEKERPARE TARİFİ/ İRMİKLİ ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare tarifi irmikli şekilde de yapılabilmektedir. Şekerpare irmikli tatmak için şekerpare irmik tarifimizi kullanabilirsiniz. İşte irmikli şekerpare tarifi…

İrmikli şekerpare için gerekli malzemeler:

Hamuru için: 2 adet yumurta (birinin sarısı içinde), 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı vanilya, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için: 4 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu

Not: Çay bardak ölçüsü 100 ml, su bardağı ölçüsü 200 ml

İrmikli şekerpare tarifi yapılışı:

İlk önce şerbeti yapın. Tencereye su ve şeker ekleyip ocakta kaynamaya alın. Kaynamaya yakın altını kısıp içine limon suyu ekleyip 15-20 dk daha kaynatın. Daha sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru için bir kaba un hariç tüm malzemeleri alın ve güzelce yoğurun. Azar azar un ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamına getirin. Kıvama gelen hamurdan parçalar koparıp oval şekil verin.Bezeleri fırın tepsisine dizin.

Bezelerin üzerine yumurta sarısı sürün. Çatalın tersi ile boyda boya çizikler çizerek şekil verin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Şekerpare pişince 1-2 dakika bekletip üzerine şerbet dökün. Afiyet olsun

ŞEKERPARE TARİFİ/ İRMİKSİZ ŞEKERPARE TARİFİ

Şeker pare tarifini irmiksiz olarak da yapabilirsiniz. İrmiksiz şekerpare tarifi için irmiksiz şekerpare tarifimize yakından bakabilirsiniz.

İrmiksiz şekerpare tarifi için gerekli malzemeler:



İrmiksiz şekerpare için gerekli malzemeler: 125 gr margarin (oda sıcaklığında), 2 yumurta (1'nin sarısını üzeri için ayırın), 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3-3. 5 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için: 4 su bardağı su, birkaç damla limon suyu, 3 su bardağı şeker

İrmiksiz şekerpare tarifi yapılışı:

Şerbeti yapmak için şekeri ve suyu tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın.Şerbeti kıvamı alana kadar kaynatın.Ocaktan indirmeden 5 dk önce birkaç damla limon suyu damlatın. Daha sonra şerbeti ılımaya bırakın.

Yumurta ve sıvı yağ karışımını aynı kapta çırpın.Margarin ekleyip karıştırmaya devam edin. Pudra şekeri de ekleyip karıştırın. Yavaş un ekleyerek ve karbonat ekleyerek yumuşak hamuru kıvama getirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın oval şekil vererek hafif yağlı tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısını da sürün. Fırından çıkarıp üzerine ılımış şerbeti dökün. Hindistan cevizi ve fıstıkla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Şekerpare

ŞEKERPARE TARİFİ/ KOLAY ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare tarifini pratik şekilde yapmak ister misiniz? Şeker pare tarifi kolay tarifi ile hızlıca tatlınız yapacak ve misafirlerinize ikram edeceksiniz. İşte lezzetin kısa yolu, kolay şekerpare tarifi…

Kolay şekerpare tarifi için gerekli malzemeler:

1 bardak pudra şekeri, 3 bardak un, 125 gr tereyağı (Tuzsuz), 4 kaşık irmik, 20 adet fındık (Üzeri için), 2 yumurta, 1 paket vanilya, 2 kaşık Hindistancevizi, 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için: 2 bardak şeker, 3 damla limon, 3 bardak su

Kolay şekerpare tarifi yapılışı:

Kolay şekerpare yapımına şerbeti hazırlayarak başlayın. Bir tencereye şerbet için gerekli malzemeleri alın ve kaynatın. Soğuması için kenara alın.

Hamuru için derin bir karıştırma kabına tereyağını,Hindistan cevizini, yumurtayı ve irmiği alıp karıştırın. Unun üstüne kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip iyice yoğurun.

Hamuru buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Daha sonra elinizle ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Elinizle şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sürüp 180 derece ısıtılmış fırında 25 dk pişirin. Kolay şekerpare tarifi ile pratik şekilde hazırladığınız şekerparelerin üzerine şerbeti dökün. Şekerpareyi dinlendirip servis edin. Afiyet olsun.

İKRAM TERCİHİ ŞEKERPARE

Misafirlik, bayram ve çeşitli ikram anlarında şekerpareyi tercih edebilirsiniz. İrmikli şekerpare tarifi, irmiksiz şekerpare tarifi, kolay şekerpare tarifi, klasik irmik tarifi ve irmik tarifi resimli gibi seçenekler inceleyerek en güzel irmik tarifini yapabilirsiniz.