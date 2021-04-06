Şeker-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Şeker-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Şeker-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şeker-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şeker-İş ve Öz Sağlık-İş sendikalarıyla Anadolu Yayıncılar Derneği, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, mesajında, AA'nın çalışma hayatı ve sendikal örgütlülüğe verdiği medya desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla AA'nın Türkiye'nin dünyadaki gözü kulağı olduğunu vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının 101 yıllık tecrübesiyle ulusal ve uluslararası medya kuruluşları arasında bugün ulaşmış olduğu lider-model pozisyonu bizleri gururlandırmaktadır. Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının ülkemizin uluslararası arenadaki en güçlü ses olduğunu görmek ise bizlere ayrıca gurur vermektedir. Türk basın sektörü adına bir eğitim yuvası işlevini de yürüten Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın habercilik tecrübesini kutluyoruz."

"Anadolu Ajansı Türk basınının mihenk taşı"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de mesajında, Kurtuluş Savaşı yıllarında temelleri atılan ve zorlu mücadele yıllarından bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma vazifesini layıkıyla yerine getiren AA'nın, Türk basınının mihenk taşı olduğunu vurguladı.

AA'nın köklü geçmişi, hızlı, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla basın dünyasında kendine seçkin bir yer edindiğini belirten Gök, "Bundan sonraki süreçte de yüklenilen görevi tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı temelinde başarıyla yerine getirileceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Anadolu Ajansı takdiri hak etmektedir"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise AA'nın, dünyanın her yerinden ve yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle ulaştırdığı haberlerin millet nezdinde takdirle karşılandığını belirtti.

Her geçen sene büyüyen ve uluslararası sektörde fark edilir seviyelere gelen AA'nın bu başarısını tüm dünyada kabul ettirdiğini, bu nedenle takdiri hak ettiğini vurgulayan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'nda, 6 Nisan 1920'de İslam'ın kalesi Osmanlı'nın bir işgalle karşı karşıya kaldığı süreçte, Müslümanların doğru bilgilendirilmesi ve haberlerin Anadolu'ya en hızlı şekilde ulaştırılması için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı, vatan ve millet sevgisiyle bugün 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktadır. AA 101. yılında doğru, bağımsız, tarafsız, ilkeli, gerçek haber ve habercilik anlayışıyla Türkiye'de sektörün öncü kuruluşu olduğunu her zamanki milli duruşuyla kanıtlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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