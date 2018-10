Şehitlerin İsimleri Sınıflara Verildi

Şehitlerin isimleri sınıflara verildi

Öğrenciler şehit müzesi yapılmasını istiyor

SAMSUN - Her sınıfta şehitlerin ismi bulunan Samsun Anadolu Lisesinde öğrenciler şehitlerin anılarının yaşaması ve bilinç oluşturulması için şehit müzesi yapılmasını istiyorlar.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Berat Gök ve Berat Üslü tarafından 'SAL Değerlerine Sahip Çıkıyor' projesi hazırlandı. Proje kapsamında okuldaki 23 derslik, kütüphane ve konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimleri verildi. Dersliklerin girişine sınıf ve şube isimlerinin yanı sıra şehitlerin fotoğrafları ve isimlerini içeren tabelalar yerleştirildi. Proje kısa sürede takdir topladı. Projenin sahibi öğrenciler, Samsun'a şehitler müzesini yaparak projeyi taçlandırmak istediklerini söylediler.

"Projenin ilk aşaması tamamlandı, gururluyuz"

Projenin ilk aşamasında amaçlarına ulaştıklarını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Berat Gök, "Geçen seneden beri bu projeyi yapmayı hedefliyorduk. Bu sezon başında öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve okul idaresinin desteğiyle SAL Değerlerine Sahip Çıkıyor projesi kapsamında okulumuzda bu projeyi gerçekleştirdik. Okulumuzda kütüphane, konferans salonu ve 23 sınıf olmak üzere toplam 25 birime Samsunlu şehitlerin ismini verdik. Projedeki asıl amacımız, şehitlerin unutulmamasını sağlayarak, şehit kavramıyla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Projeyi gerçekleştirdikten sonra şehit yakınlarından bizi ziyarete gelenler oldu. Son şehitlerimizden Şehit Umut Bulut'un annesi bizi ziyaret ettikten sonra, 'Bir Umut'umu kaybettim ama sizin gibi onlarca Umut kazandığımı fark ettim' demesi bizi ciddi anlamda gururlandırdı. Bundan sonra gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz şeyler de var" dedi.

"Şehitler müzesi ile projeyi taçlandırmak istiyoruz"

Projeyi Şehitler Müzesi ile taçlandırmak istediklerinin altını çizen 11. sınıf öğrencisi Berat Üslü, "Projenin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte yapmak istediklerimiz de var. Proje kapsamında okul kapılarını giydirmeyi düşündük. Okulumuzun taşınması söz konusu olduğu için tabelalara isim vermeye karar verdik. Şimdi de sınıfların girişine astığımız şehit tabelalarındaki isimlerin öz geçmişlerini sınıf içlerine asarak, o sınıftaki öğrencilerin fikir ve bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için de Sahra, Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına başvurduk. Olumlu dönüşümler aldık. Kısa sürede bu işi tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte şehit ailelerini okulda ağırlamak ve ziyaret etmek adına girişimlerimizi hızlandıracağız. Onları onure etmek ve gururlandırmak istiyoruz. Son olarak da Sivas'ta bulunan şehitler müzesi gibi bir müzeyi de şehrimizde oluşturmak istiyoruz. Şehitler müzesi konusu, projemizin en can alıcı noktası dikkat çekiyor" diye konuştu.

"Ülke olarak şehitlerimize sahip çıkmak zorundayız"

Sadece okullarında değil, tüm ülkede şehitlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden SAL Müdürü Ender Aygün, "Berat Üslü ve Berat Gök bize gelerek, SAL Değerlerine Sahip Çıkıyor projesi kapsamında Samsunlu şehitlerin isimlerinin birimlerimize verilmesi noktasında çalışmaları olduğunu söylediler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik, bizim istediğimiz bir gençlik. Şehitlerimize minnet ve şükran aktarılması, farkındalık oluşturması açısından projeyi destekledik. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. 23'ü sınıf olmak üzere 25 birimde böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmasının sadece görsel anlamda kalmasının bizleri tatmin etmeyeceğini düşündük. Öğrencilerle birlikte karar verip, ailelerle birlikte olup, onlara verdiğimiz değeri hissettirmek istedik. Bunun için de ziyaretler düzenledik. Şehit yakınları çok önemli değerlerini kaybettiler, canlarını verdiler. Onun için bu farkındalığı her zaman üst düzeyde tutmak istiyoruz. Samsun'da yakın zamanda 2 şehidimiz daha oldu. Öğrencilerimizle birlikte bir ziyaret programı yaptık. İnşallah, tekrar şehitlerimiz olması. Bir daha bu ülkede şehit görülmesin istiyoruz ancak bu değerlere sahip çıkılması noktasında sadece okulumuz olarak değil, tüm Türkiye olarak ciddi bir bakış açısı oluşturulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında şehitleri unutturmamak amacı ile yapılan uygulamada Samsun doğumlu şehitler Samet Tokur, Hüseyin Şahin, Gökhan Bayram, Mesut Yılmaz, Bayram Aksu, Fikret Özer, Yasin Boy, Erhan Karaca, Ferdullah Kaygusuz, Adem Güven, İlhan Hamlı, Mustafa Akar, Sedat Mekan, Şuayip Şilepe, Mustafa Öztürk, Mete Yahşi, Ersan Gürpınar, Burak Zor, Burak Akalın, Hasan Kavuz, Umut Bulut, Selman Özay ile birlikte Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isimleri sınıflara verildi.