ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ ÖLÜMÜNÜN 6'NCI YILINDA ADLİYEDE ANILDI 2

Başsavcı Yılmaz Mehmet Selim sınıf arkadaşımdıHaber- Kamera Özden ATİK - Feridun AÇIKGÖZ İstanbul, DHAİstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle adliyede anma töreni düzenlendi.

Başsavcı Yılmaz Mehmet Selim sınıf arkadaşımdı

Haber- Kamera Özden ATİK - Feridun AÇIKGÖZ İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle adliyede anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin 6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma programı düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene şehidin babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.

GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ ODASINI ZİYARET ETTİK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Başsavcı Şaban Yılmaz, Öyle bir meslek icra ediyoruz ki hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz. Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Savcı Mehmet Selim Kiraz da her zaman onur duyacağımız mesleğimizin en şerefli mensuplarından biriydi. Biz burada her an onun anılarıyla yaşıyoruz. Göreve başlar başlamaz savcımızın şehit edildiği odasını ziyaret ettik. Koltuğu, çalışma masası, ajandası, çok sevdiği 56 numaralı forması. Odadaki her bir parça eşyası onun hatırasını bugüne taşıyordu dedi.

İŞİNE, DOSYALARINA TUTKUYLA BAĞLIYDI

Başsavcı Yılmaz, Mehmet Selim Kardeşimiz 6 yıl önce bugün, hain saldırıya hedef olmasaydı, Erzincan-Çayırlı'da 1998'de göreve başladığı günden beri nerdeyse çeyrek asırlık mesleki tecrübesi ile aramızda olacaktı. Selim savcımız 2015 yılı Mart ayının son günü evinden çıkıp adliyeye geldi. İşine, dosyalarına tutkuyla bağlıydı diye konuştu. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ilkokul 5. sınıfta terziye yardım ettiğini anlatan Başsavcı Yılmaz, aynı zamanda hattat olduğunu da belirterek Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Aynı sınıfta birlikte okuduk. Daha sonra hakim - savcı adayı olarak Eğitim Merkezinde de hukukumuz, dostluğumuz devam etti. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı. Hatırasının önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, böylesi kıymetli bir evladı yetiştiren anne ve babasının ellerinden öpüyoruz diye konuştu.

ADALET ŞEHİDİ OLARAK BİZLERE BIRAKTIĞI EMANETİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ

Başsavcı Şaban Yılmaz, Terör örgütleri, beyinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaşmayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, başaramayacaklar. İşte görüyorsunuz, burada İstanbul Adalet Sarayında hep birlikte, bir ve beraberiz dedi. Başsavcı Yılmaz, Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava sürecini de şöyle anlattı 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda; iki sanık müebbet hapse, diğer üç sanık ise çeşitli hapis cezalarına (10, 10 ve 6 yıl ) mahküm edildiler. Dokuz firari sanık hakkında yargılama devam etmektedir. Mehmet Selim Savcımız görevi başında, masasında şehit edildi. Bir adalet şehidi olarak bizlere bıraktığı emaneti hiçbir zaman unutmayacağız.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK KARANLIK BİR GÜNDÜ

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise 6 yıl önce bugün yine burada beraberdik ama o gün bizim için inanıyorum ki bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat elhamdülillah o gün beraberdik ondan sonra da beraber olduk ve bugün de beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliğimize dedi.

HER ŞEYİN BEDELİ VARDIR

Sözlerinin devamında Hakkı Kiraz, Her şeyin bir bedeli vardır. Ama bu vatanımızın da bir değeri vardır ve bir bedeli vardır. O bizim şu bedenimizdeki canımız ve damarımızdaki kanımızdır. Bir tane Mehmet Selim gider, binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz. Kimse ölmek istemez. Ama söz konusu vatansa ölüm bizler için şereftir, gururdur, namustur, onurdur dedi.

ADALET BAKANI TELGRAF GÖNDERDİ

Programda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için gönderdiği telgraf okundu. Telgrafta, Altı yıl önce bugün, milletimizin çok kıymetli bir evladı, adalet teşkilatımızın çok değerli bir mensubu olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, menfur bir terör saldırısında kaybetmenin acısını halen yüreğimizde derinden hissediyoruz. Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, görevini her zaman hakkıyla yerine getirmiş, hukuku, adaleti canı pahasına savunmuştur. Ona kurşun sıkan teröristler, aslında ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik hukuk devletimizin ayrılmaz parçası olan yargıyı hedef almıştır. Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlere karşı tıpkı Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi canımız pahasına da olsa mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz ifadeleri yer aldı. Törenin ardından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına gidilerek masasına karanfiller bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı