Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu adına yaptırılan kütüphane açıldı

24.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:39

Kocaeli'de, öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okulunda adına oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde Eğitim Bir-Sen Genel Başkanlığınca yaptırılan kütüphanenin açılışında konuşan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu tip olaylar bir daha yaşanmaması için burada olduklarını belirtti.

Necmeddin öğretmenin meslektaşlarının teveccühüyle Türkiye'nin tamamına mal olan bir yapısı olduğunu ifade eden Yalçın, bir eğitimcinin en büyük acısının gözü gibi baktığı bir öğrencisi tarafından öldürülmek olduğunu kaydetti.

Yalçın, öğretmenin elinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rüyamızda gördüğümüz öğrenciyi ecelimizde, katlimizde görmek istemiyoruz. Velilerimizin bu anlamda anlayışlı davranmasını ve bir meseleyi konuşmadan gelip bilenmişlikle okula daldığı, öfkesini eğitim çalışanından aldığı tablolar yaşıyoruz. 2017 Eylül'den bu yana 94 hadise var. Her yıl artarak devam ediyor şiddet, cennet ülkede cinnet topluma dönüştük. Bunun altında birçok neden var. Bunun altında diziler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var"

Çocuklara kötü örnek olan diziler bulunduğunu anlatan Yalçın, dizilere toplumun karşı karşıya kalmaması gereken durumların konu edildiğini söyledi.

Yalçın, çocukların bazı dizileri izledikten sonra okula geldiğinde yürüyüşünde, tavırlarında ve davranışlarında tuhaflıklar sezinlediklerini ifade ederek, "Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var. RTÜK bu konularda daha duyarlı olmalı. Toplumun tamamı duyarlı olmalı. Herkes eğitimci refleksiyle davranacak. Bizim burada kaşıkla beslediğimiz çocukları, kepçeyle boşaltan bir dejenerasyon, çevre, yayınlar ve internet işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir de gereksiz şikayetler, mobbing, stresler yüklenince meslek artık çekilmez hale geliyor." diye konuştu.

Öğretmenlere şiddet uygulayan insanlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik mesleği korunması gereken bir meslek. Onure edilmesi gereken bir meslek. Meslek Kanunu, maliyet hesabıyla ötelenemez. Bunun mahiyeti, maliyetinden önemlidir. Bir an önce çıkarılması gerekir. İnsanlar şunu bilecek; bir öğretmene dokunduğumda benim hayatım kararır. 3 tanesi sadece mahkumiyetle sonuçlanmış 94 hadisenin. Diyarbakırlı müdür yardımcısı arkadaşımız, 'Beni darbettiler, karakola gittik ifade verdik, çıkışta baktım suratıma bakıp pişkin pişkin ayrıldılar.' diyor. Bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Eğitimciler olarak yarına ilişkin rüyanın gerçekleşmesi için ter döküyoruz. Çocuklar bizim, onun moralinin bozulması öğretmeni derinden sarsar. Mesleğin itibari iade edilmeli, mesleğin eli güçlendirilmesi, öğretmenin eli güçleştirilmemeli. Öğretmenlik sıradan meslek değildir."

Aile adına konuşan Necmeddin öğretmenin dayısı Sezai Kuyucu da kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, şehit öğretmenin babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Kütüphanenin gezilmesi sırasında Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği alanı gezdiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Oluşturulan kütüphaneye şehit öğretmenin odası entegre edildi

Yaklaşık 20 bin kitabın içinde bulunduğu kütüphaneye, şehit Necmeddin öğretmenin odası da dahil edildi.

Şehit öğretmenin kişisel eşyaları da burada sergileniyor.

Olay

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, 2 Nisan'da okula giderek Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç. gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık F.Ç'nin yargılanmasına, 22 Kasım'da Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Kaynak: AA