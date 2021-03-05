Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı canlı yayında yıllığı okudu: Saf Anadolu insanı

Bitlis'te helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı, konuk olduğu canlı yayında gözleri dolarak söz aldı. Erbaş ile ilgili konuşan emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, arkadaşını "Alçak gönüllü, arkadaşlarıyla iyi geçinen, yardımsever ve halkla bütünleşen saf Anadolu insanı" sözleriyle andı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25'te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı. Şehit askerler arasında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyordu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın kazayla ilgili bilgi verirken zaman zaman duygulandı. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı olduğunu söyledi ve 1983 yılında yazılan günlüğü okudu.

ÜNAL ATABAY ŞEHİT OLAN DEVRE ARKADAŞI OSMAN ERBAŞ'I ANLATTI

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay da canlı yayında kazada şehit olan Osman Erbaş'ı şu sözlerle anlattı:

''Kaza kırım ekibinin vereceği raporu beklemek daha uygun olur. Ama sayın Savunma Bakanımız bölgeye de gitti. Ani hava değişiminden kaynaklandığına dair bir ifadesi oldu. Ama şu bir gerçek ki, TSK 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Pilotlarımızın tecrübeleri son derece yüksektir. Arazinin yapısını adeta ezberlemişlerdir. Hangi vadinin içerisinden nasıl geçilir bütün bunları öğrenmişlerdir. Defalarca bu güzergahtan uçarlar. Bu olayın olduğu bölgelerden de muhtemelen değerli iki pilotumuz da defalarca geçmişlerdir.

Kış şartları, Mart ayındayız, kar var bölgede. Sisli olduğunu, hatta iki üç gündür ani hava değişimleri olduğunu ifade ediyorlar. Orada geçmiş yıllarda da bazı bölgelerin özellikleri olur ve bu da bilinir. Bu tip değişimlerin olduğu yerleri de bilir bizim pilotlarımız. Oradan da temkinli geçerler. Burada Nemrut Dağı'nın krater gölü, onun yarattığı ısıdan kaynaklanan bir buharlaşma o bölgede ani değişimler olduğuna dair bilgiler var. Kazanın olduğu yer de Nemrut Dağı'nın etekleri.

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay.

"DEVRE ARKADAŞIM BENİM, KİBAR VE NAZİKTİ"

Devre arkadaşım benim, kendisini tanırım. Kibar, nazik bir arkadaş. Alçak gönüllü, arkadaşlarıyla iyi geçinen, yardımsever. Görev yaptığı yerde halkla bütünleşen saf Anadolu insanımız bu. Bu şekilde hem yetişme tarzı hem de silahlı kuvvetlerde yüksek moral sağlayan bir özelliğe sahip.

Amir ilişkisinin ötesinde bir arkadaş ilişkisi tesis eden, bu yönüyle de sevilen bir komutanımızdı. Ben yıllığı açtım, o da yanımda. İlgili yerine de bakıyorum. Not edilen o yıllarda; diyor ki: 'Askerlik ve disiplini en iyi şekilde temsil eden Osman kardeşimiz" diyor... Bunu o dönemde 1983 yılında yazılan bir satırı okudum. 1983, 30 Ağustos.'

"İKİ VATAN EVLADI ELLERİNDEN GELENİ YAPTI"

Canlı yayında helikopter kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Öncelikle aziz milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. 11 vatan evladını biraz sonra toprağa vereceğiz. Bütün bu güzel milletin bağımsızlığını korumak için yaptıkları zor görev içerisinde, hayatlarını, ailelerini bizlere emanet ederek gidiyorlar. Yetiştirdiğimiz evlatlar, ne PKK terör örgütünü ne de bize bir takım emeller besleyen kötü niyetli devletlere bu kapının açık olmayacağının bedelidir bu. Ağır bir bedeldir. Allah ailelerine sabır, selamet versin.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın.

Fakat şunu söyleyebilirim. Uçağın kalktıktan sonra yaklaşık yarım saat uçtuğunu düşündüğümüzde, olağanüstü meteorolojik koşullar nedeniyle düştüğünü söyleyebiliyoruz. İki tane aslan gibi yüzbaşı kurmay pilot bu helikopteri kurtarmak için ellerinden gelen bütün mahareti göstermişlerdir. Bazen tayyareciler tabiatı yenemezler. Burada da bundan söz etmek gerekir. Ani değişimler, olumsuz hava koşulları... Kalkıştan itibaren mutlaka pilotumuz ve komutanlarımız meteorolojik koşulları almışlardır. İnişe çok az mesafe kala köye iniş yapılmıştır.

İki tane vatan evladının yaralı olarak kurtulması pilotun elinden geleni yaptığını gösteriyor. Burada sayın Bakan'ın dediği gibi bir motor arızası mı var bunu bilemiyoruz. Rapor geldikten sonra açıklayacağız fakat şunu söylemekte fayda var. Hiçbir pilot uçağını düşürmek istemez. Pırıl pırıl gelecekleri olan iki kurmay subay... Belki de Türk ordusunun en güzeli, sekizinci kol ordusuyla birlikte astsubay çavuşundan uzman erbaşına kadar bıyıkları terlememiş vatan evlatlarını kara toprağa vereceğiz. Bütün milletin duaları onlarla beraberdir. Hepimizin duaları onlarladır, mekanları cennet olsun.''