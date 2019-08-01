Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki

Şehit aileleri Anayasa Mahkemesi'nin Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki gösterdi. Ordulu şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki göstererek, karar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. AYM'nin, sözde "Barış Bildirisi" adı altında terör propagandası yapan ve Türk askerine iftira atan akademisyenlerle ilgili 'hak ihlali' kararına tepkiler gün geçtikçe büyüyor. Türkiye'nin dört bir yanından şehit aileleri, şehit yakınlar, dernekler ve vakıflar karara tepki göstererek, yapılan yanlışın düzeltilmesi için çaba gösteriyor.

"BU KARAR, ŞEHİTLERİMİZİ HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRÜYOR" Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 2016 yılının Ağustos ayında yapılan saldırıda şehit düşen Harun Maytalman'ın ailesi de, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara tepki gösterdi. Şehit babası Cemal Maytalman, karara tepkili olduklarını ve bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, "Bu Anayasa Mahkemesinin verdiği karara şehit ailesi olarak tepkiliyiz. Bu kararı onaylamıyoruz. Benim çocuğum vatan-bayrak için şehit oldu. Bu karar şehitlerimizi haksız duruma düşürüyor, aile olarak biz de çok üzülüyoruz. Bu kararın peşinde duracağız, gerekirse mahkemeye başvuracağız, suç duyurusunda bulunacağız. Onaylamıyoruz, yanlış bir karar, hakkımızı arayacağız" dedi.

"BU KARARDA DIŞ GÜÇLERİN PARMAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Baba Cemal Maytalman, verilen kararın kendilerini üzdüğünü de belirterek, "Bu kararda dış güçlerin parmağı olduğunu düşünüyorum. Şehit ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Askerimiz, polisimiz ve çocuklarımız vatan için canını-kanını veriyor. Verilen kararın çocuklarımızı haksız duruma düşürdüğünü düşünüyoruz, diğer tarafı da haklı duruma düşürmüştür" şeklinde konuştu.

"EVLATLARIMIZ VATAN UĞRUNA CANINI VERDİ AMA HAKSIZ DEĞİLLERDİ" Anne Sevgi Maytalman ise oğlunun şehit olduğunda 26 yaşında olduğunu hatırlatarak, "3 yıllık polisti. Biz onu büyüttük, polis oldu ama 2016 yılında şehit oldu. Acısı halen bugünkü gibi içimizde duruyor. Ölene kadar da bizde duracak. Verilen karara da tepkili ve karşıyız. Cezalarını çeksinler. Evlatlarımız vatan uğruna canını verdi ama haksız değillerdi" ifadelerine yer verdi.

"KARAR VERENLERİN ELİNİ VİCDANINA KOYMASI LAZIM" Şehit polis Harun Maytalman'ın kayın pederi Şenel Pürçek de, "Ülkede hukuk gerçekten böyle bir kararı verirken, biz onların karşısında kendimizi vatanımıza ve milletimize bağlı olan bir durumda hareket ederken, çocuklarımızı polis ve asker yaparken, vatanını, bayrağını, bu ülkenin o akademisyenlerin de, Anayasa Mahkemesinin de ülkenin tüm kurumlarını ve ülkeyi koruyan evlatlarımız yetiştirirken, böyle bir kararı vermeleri gerçekten nasıl hareket ettiler. Bu karara çok tepki gösteriyoruz, vermelerini gerçekten esefle kınıyorum. İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Bu ülke için insanlar canını vermiş, bunlar oturdukları yerden keyfe hizmet akademisyen diye, profesör diye birilerinin kararını ve itirazını onaylama çalışıyor. Bunlar için Anayasa Mahkemesine bir suç duyurusunda da ben bulunacağım. Bizim de itirazımız var. Biz artık yerel mahkemelere daha çok güveniyoruz. Devletimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz ama şu kararın gözden geçirilmesi lazım, aksi halde biz de itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

OSMANİYELİ ŞEHİT BABASI: "AYM KARARINI KABULLENEMİYORUM" Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği "Hak ihlali" kararına hendek operasyonlarında şehit düşen Osmaniyeli şehit polis memuru Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, "Bu kararı kabullenemiyorum" diyerek tepki gösterdi. 2016 yılında yürütülen hendek operasyonları sırasında görev yaptığı Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 25 yaşındaki Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, AnayasaMahkemesinin akademisyenlerle ilgili aldığı hak ihlali kararına sert tepki gösterdi. Şehit babası Yusuf Doğan, Osmaniye'deki evinde şehit oğlunun odasında yaptığı açıklamada, "Bu kararı kabullenemiyorum, düğününe 12 gün kala oğlumu toprağa verdik" dedi. Anayasa Mahkemesinin bu kararı yeniden gözden geçirmesini umduğunu belirten Doğan, "Hendek olaylarında Cizre'de şehit oldu. Hendek olayları sırasında kendini akademisyen zanneden sözde akademisyenler açıklama yaparak devletin teröristlere hak ihlali yaptığına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Peki bizim gencecik şehitlerimizin hak ihlalini kim savunacak. Bizim de hayallerimiz vardı, umutlarımız vardı. Düğününe 12-13 gün kala şehit verdim ben yavrumu. Bunları kim savunacak peki. Akademisyenim diyen her çıkan oraya gidip PKK yanlısı, hükümet karşıtı şeyleri savunup AnayasaMahkemesinin arkasına sığınıp, Anayasa Mahkemesi de sanki onları onaylar gibi açıklamada bulunuyor. Bu AnayasaMahkemesinin başında bulunup bu kararı veren insanlar bu şehit ailelerinin, şehitlerin haklarını nasıl savunacaklar. Ben bu Anayasa Mahkemesinin kararını şiddetle kınıyorum, onaylamıyorum, kanbullenemiyorum. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler. Böyle bir karar olmaz bu karar yeniden gözden geçirilsin" dedi.

ŞEHİT BABASI ATMACA: "ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI KINIYORUZ" Hendek şehidi babası Osman Atmaca, AnayasaMahkemesinin aldığı kararı kınayarak, "Anayasa mahkemesinin aldığı bu karar devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin 'Barış Bildirisine' imza atanlarla ilgili hak ihlali kararına şehit yakınları ve aileleri tepki gösterdi. 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik Hendek Operasyonunda şehit düşen Yozgat'ın Sorgun ilçesine kayıtlı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nusret Atmaca'nın babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar üzerine açıklamalarda bulundu. Şehit babası Atmaca, "Oğlum jandarma Kıdemli Üst Çavuş Nusret Atmaca, Hendek Operasyonunda 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar, devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Biz şehit babası şehit aileleri olarak çok zor durumdayız bu karar bizi çok üzmüştür. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz. Milletimiz olarak bunu bekliyoruz vatanımızın milletimizin yanındayız. Bu kararı içtenlikle kınıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çok üzgünüz biz şehit ailesi olarak. Anayasa mahkemesi katliam olarak karar vermiştir ama bizim evlatlarımız vatanı milleti için orada şehit olmuştur arkadaşlarıyla birlikte" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA