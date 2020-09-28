Sefirin Kızı 21. bölüm izle! Sefirin Kızı 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 21. bölüm izle! Sefirin Kızı 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Sefirin Kızı 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 21. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 22. bölüm henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz'in Nare'yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare'nin Gediz'in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

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SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



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SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer

Beren Gençalp Melek/Efeoğlu Çelebi

İlayda Ildır/Dudu

Furkan Aksoy/ Lokman

Bülent Şakrak/ Kahraman

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek'i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman'ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman'ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman'ın konaktaki kulağı kim?