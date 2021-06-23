Şef Akademi kim sunuyor? Şef Akademi sunucusu kimdir?

Şef Akademi yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında yerini alan program hakkında Şef Akademi kim sunuyor? Şef Akademi sunucusu kimdir? sorularının yanıtları merak edildi. Merakla takip edilen programın sunucu koltuğunda oturan isim ve jüri üyeleri de merak konusu oldu. Peki Şef Akademi kim sunuyor? Şef Akademi jüri üyeleri kimler, sunucusu kimdir?

Şef Akademi kim sunuyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Şef Akademi jürisinde yer alan ünlü isimler hakkında araştırmalar yapılıyor. Yapımını Provizyon Medya'nın üstlendiği Şef Akademi'nin sunuculuğunu ise Öykü Serter üstleniyor. Şef Akademi sunucusu kimdir? Şef Akademi jüri üyeleri kimler, sunucusu kimdir?

ŞEF AKADEMİ KİM SUNUYOR?

Şef Akademi jürisinde yer alan ünlü isimler merak ediliyor. Yapımını Provizyon Medya'nın, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşan yeni yarışma programı "Şef Akademi"nin hazırlıkları son hız devam ediyor.

ŞEF AKADEMİ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Şef Akademi jüri koltuğunda Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay oturuyor.

ŞEF AKADEMİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1975

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Çankaya

Boy: 1,67 m

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi'nde çift dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun oldu.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

1995 – 2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur ve konser organizasyonu yaptı. Yine aynı yıllarda işletmecilik deneyimleri sayesinde yiyecek içecek sektörüne geçiş yapmıştır.

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti ve bir catering şirketi kurdu. 2003 yılının sonlarına doğru kurduğu Roka Davet isimli catering firması bu zamana kadar pek çok başarılı organizasyonun yiyecek-içecek işlerini üstlendiği gibi Türkiye'ye gelen pek çok yabancı yıldızın özel yemekleri için de tercih edilen isim olmuştur.

Metallica ve Depeche Mode gibi Türkiye'ye yolu düşen önemli müzik gruplarının catering hizmeti Arda Türkemen'in şirketi 'Roka' tarafından sağlanmıştır.

2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli restoran açtı. Leblon, Çağan Irmak'ın filmi "Issız Adam" filminin çekildiği restoran olarak bilinmektedir.

2010 yılında ilk televizyon deneyimini yaşayarak, CNNTürk televizyonu için "Arda'nın mutfağı" isimli yemek programını yapmaya başladı.

2012 yılı Nisan ayında sahibi olduğu Roka Davet'i sattı. Aynı yılın başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2013 yılında, Leblon'u kapatarak, Karaköy'de Forneria isimli bir mekan açtı.

2015 yılında Mükellef, 2016'da açtığı Central ile restaurant sayısını 3'e çıkardı.

Arda Türkmen, 5 arkadaşı ile birlikte Velotürk adında bir oluşum kurarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

TV8 ekranlarında 6 sezon boyunca "Arda'nın Mutfağı" isimli bir program yaptı. Ancak 2018 yılı itibariyle programın TV8'de devam etmeyeceğini duyurdu.

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu25 Ağustos 1950 yılında Niğde'de doğan Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve iş adamı.

Özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. 1957-1959 arasında Kayseri belediye başkanlığı yapan Şahap Sicimoğlu'nun oğludur. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitmiştir. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etmiştir. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklanmıştır.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır. Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır. Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.

ALİ RONAY KİMDİR?

Ali Ronay, 1982 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğdu. Varlıklı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Ronay 1995 yılında eğitim almak için Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittiğinde küçüklükten beri merak ettiği aşçılık üzerine yoğunlaştı.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel'in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.