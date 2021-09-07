Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması

Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin boşanacağı konuşuluyordu. Önceki gün City's Nişantaşı görüntülenen Sedef Avcı, boşanma iddiasına yanıt verdi. İşte detaylar...

Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Sedef Avcı, şaşırtan bir itirafta bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, eşiyle Muğla'da köy hayatı yaşama başladıklarını söyledi.

"İSTANBUL'A GELİNCE ZORLANDIK"

Aylar sonra İstanbul'da döndükleri için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorluk çektik. Can'ın okulu başladığı için geldik. Bundan sonra Muğla-İstanbul arası mekik dokuyacağım" dedi.

"TARIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sözlerini sürdüren Avcı, "Köy hayatına çok çabuk alıştık. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Tarım yapmayı da düşünüyoruz. İstanbul tam bir kaos! Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

"BOŞANMIYORUZ"

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" diyerek sitem etti.

Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması
Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması
Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Deniz Akkaya Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Lionel Messi Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sedef Avcı'dan boşanma açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 20:53:39. #1.15#

title