Seçer: "Terimizin son damlasına kadar çalışacağız"
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Seçer: "Terimizin son damlasına kadar çalışacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayram ziyaretlerini Gözne Mahallesi ile sonlandırırken, mahalle halkının yaşadığı problemlere ilk ağızdan yanıt verdi.

Seçer:
04.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:13

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayram ziyaretlerini Gözne Mahallesi ile sonlandırırken, mahalle halkının yaşadığı problemlere ilk ağızdan yanıt verdi. Bayramı yaylaları gezerek vatandaşların içinde geçirdiklerini söyleyen Seçer, "En güzel tatil vatandaşla olan tatil. Sizlere hizmet etmek, kentimizi teslim aldığımız noktadan çok daha iyi noktalara getirmek için terimizin son damlasına kadar çalışacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramının son gününde de Mersinliler ile bir araya gelip, bayramlaşmaya devam etti. Gözne Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, hem sorunlara yanıt verdi hem projelerini anlattı.

"En güzel tatil vatandaşla olan tatil"

Bayram tatilini yaylaları gezerek vatandaşların içinde geçirdiklerini aktaran Seçer, "En güzel tatil vatandaşla olan tatil. En azından, akşam eve gittiğimiz zaman huzur içerisinde oluyoruz. Bu makamlar sorumluluk makamları. Bu makamlara oturana kadar siyasetçiler çok çaba sarf eder. Bu makamlar altın tepsilerde sunulmuyor. Bir mücadele istiyorsunuz, arzu ediyorsunuz. Aynı arzu ile şevkle ve mücadele anlayışıyla görev yaparsanız açamayacağınız kapı yok, aşamayacağınız engel de yok. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Sonuna kadar sizlere hizmet etmek, kentimizi teslim aldığımız noktadan çok daha iyi noktalara getirmek için terimizin son damlasına kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu makamlar babamızın malı değil"

Tüm hayatını kentine, insanlara ve insanlığa vakfettiğini belirten Seçer, "Bu makamlar babamızın malı değil. Çalışıyoruz. Akşam da kafamı koyuyorum yastığa, mışıl mışıl uyuyorum; çünkü vicdanım rahat. Kafamın arkasında hiçbir plan, hiç bir şeytanlık, melanetlik yok. Hayatımı kentime, insanlara, insanlığa vakfetmişim. Biz, soygun, talan düzenine son vermek üzere göreve gelmişiz. Birilerine iltimas sağlamak için, biz allame-i cihanız, oradan biraz götürelim, buradan biraz götürelim, yan gelip yatalım, maaş alalım. Bitti o dönemler. Çalışma dönemi başladı. Bundan sonra vatandaşı ile iç içe, kol kola olan, bayram, seyran, gece-gündüz, fakir-zengin dinlemeden, yan yana olan kazanacak. Hiç kuru gürültüye de pabuç bırakmayacağız. Çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaş mağdur olmasın diye biz imkanlarımızı zorluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarından ve sorumluluk alanlarında olan bölgelerden söz eden Seçer, sorumluluk alanında olmamasına rağmen muhtardan gelen yol talebini değerlendirdi. Seçer, "Yapalım başım üzerine. İmkanlarımızı zorluyoruz. Her yerde bunu yapıyoruz. Vatandaş mağdur olmasın diye biz imkanlarımızı zorluyoruz, yapıyoruz" diye konuştu.

Seçer, ulaşımın Mersin'de çok daha iyi noktalara geleceğini de belirterek, "Metro, merkezde yaşayanlar için önemli bir proje. Benim için de Mersin için de prestij projesi. Cumhuriyet tarihinde Mersin'de yerel yönetimlerin yaptığı, yapacağı en büyük yatırıma başlayacağız. Pandemi sürecinin normalleşmesini bekliyorum, çünkü buraya ayıracağımız para çok büyük bir para. En iyi noktaları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suda kayıp-kaçağa izin vermeyeceklerini vurgulayan Seçer, "Gözüm kör olur yine göz yummam. Niye göz yumacağım? Ondan sonra 'Nerede bizim su? Susuz kaldık. Bayramda rezil olduk.' Öbür tarafta adam çeşmeye takmış hortumunu, vermiş ağaçların altına, gel keyfim gel. Bedava çünkü. Bunları önleriz, önleyeceğiz de" şeklinde konuştu.

"Biz herkesin belediye başkanıyız"

Seçer, son olarak Gözne halkına teşekkürlerini ileterek, "Biz inanıyoruz, çok güzel işler yapacağız. Bizi destekleyenlerin gururu olacağız. Ama şuna da çok itina gösteriyoruz; bize oy vermiş vermemiş, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, bütün hemşirelerimiz bizim kardeşimizdir. Biz herkesin belediye başkanıyız. Kimsenin şüphesi olmasın. Hizmetler giderken, bu mahalle bize destek olmuş, bu mahalle bize destek olmamış, böyle bir ayrım asla yok, olmayacak. Bugüne kadar da olmadı, bundan sonra da asla buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Sarnıç'ın su sorununun tarihe karışacağını belirten Seçer, 2021 yılının haziran ayında bölgede su sıkıntısının kalmayacağını dile getirdi. Seçer, çağdışı ve ilkel bir yöntem olan vana sistemi ile mahallelere yapılan su dağıtımını bitirip, yeni bir isale hattı çalışması yaparak, büyük ve modern depo ile su sorununa son vereceklerini ifade etti. Ayvagediği-Gözne mahallelerini kapsayan kanalizasyon çalışması ile alakalı da konuşan Seçer, Atıksu Arıtma Tesisi Projesini de en geç 2022 yılında tamamlayacaklarını ifade etti. Seçer, her iki mahallenin de modern, çağdaş, biyolojik bir arıtma tesisine kavuşacağını yineledi.

Seçer, ayrıca tarıma destek anlamında yapılan bin 500 metre sulama suyu borusu yardımından da söz etti. Ulaşımda mahalleye giden hatta 4 aracın toplam 26 sefer günlük ring yaptığını aktaran Seçer, Gözne'ye yapılan 2 ekstra ek sefer olduğunu da belirtti. Sinekle mücadelenin geçtiğimiz yıla göre tüm ilde çok daha iyi noktalarda olduğunu belirten Seçer, bu yıl için şu ana kadar 21 milyon liralık alım yaptıklarını belirtti ve yeni alımlarla birlikte yaklaşık 25-30 milyon lirayı sinekle mücadeleye harcadıklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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